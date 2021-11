Un clima de máxima tensión rodea la comisaría seccional 3° de San Clemente del Tuyú, donde hace pocas horas un detenido fue asfixiado hasta la muerte. Los nueve miembros de la Policía bonaerense acusados del homicidio fueron detenidos y estarán declarando este domingo; mientras tanto, sus compañeros, amigos y familiares iniciaron una marcha frente a la comisaría.

"Hoy nos hacemos escuchar. Para todos somos unos más, para otros somos nada. Que nadie nos haga ser menos. Somos personas también", se puede leer en uno de los panfletos repartidos a través de las redes sociales, que convocaron a una pequeña multitud al frente del establecimiento.

Armados con carteles que piden "liberen a mis compañeros", los familiares y amigos cortaron la calle frente a la comisaría en una protesta pacífica. El ánimo en la localidad balnearia no es tan gentil, con un malestar general de los vecinos de San Clemente hacia los operarios de la seccional tercera. Las cámaras de CS5 capturaron las inscripciones y grafitis pintados en las inmediaciones de la comisaría, con mensajes contra la Policía.

La víctima, identificado como Alejandro Martínez (35), había sido aprehendida el pasado jueves por provocar daños en un hotel de la zona. Según indicaron voceros judiciales, poco después de arribar a la comisaría 3ra. de San Clemente, Martínez falleció.

La autopsia reveló que el hombre había fallecido como consecuencia de una "asfixia por sofocación" y que además sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo. Dos o tres de los policías detenidos deberán responder como autores materiales del homicidio, mientras que los restantes en calidad de encubridores.

Las últimas imágenes de Alejandro Martínez, el hombre asfixiado en la comisaría de San Clemente

Las cámaras de seguridad del hotel captaron el arresto de Martínez.

En las últimas horas, aparecieron las grabaciones del Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente del Tuyú, desde donde los policías de la seccional tercera trasladaron a Alejandro Martínez hasta el lugar de su muerte. En diálogo con TN, la recepcionista que se encontraba de turno, Malena, afirmó que el hombre "había entrado un poco eufórico".

"Estaba asustado, en su cabeza pensaba que había alguien en la habitación que quería hacerle algo", contó. Luego de un número de quejas por parte de los otros huéspedes, quienes alertaron de extraños ruidos proveniente de su habitación, Malena subió al séptimo piso con una compañera para ver a Martínez.

"Subimos con mi compañera y se escuchaban gritos, como pidiendo ayuda. Entonces, abrimos la puerta porque pedía ayuda, decía que lo querían matar. No intentó hacernos nada, se quedó contra la pared", relató la recepcionista. Agitado pero no violento, Martínez fue retirado del lugar por la policía.

"Me mintieron": las declaraciones de la ex pareja de Martínez

Mientras la Justicia avanza en la causa con allanamientos a las casas de los policías acusados, la ex pareja del hombre asfixiado en la comisaría pidió justicia. En diálogo con C5N, Laura detalló su última comunicación con el padre de su hijo: "El día miércoles él se comunicó conmigo a la tarde, y me iba a depositar un dinero el día jueves. Son los 300 mil pesos que le faltaban en la mochila, y otra documentación", reveló.

"El día jueves me dice un policía por Facebook que tenía que comunicarse conmigo. Y me dicen que Alejandro fallece por una sobredosis en la vía pública. Me mintieron. Después sale a la luz que falleció en el calabozo, por sobredosis, supuestamente".

Laura informó que Martínez "tenía una discapacidad y por eso tenía esa plata de una indemnización", desmintiendo que se tratara de una plata "robada", y aseguró que "nunca se drogó". También sostuvo que "es mentira que lo llevaron al hospital", porque se comunicaron con el mismo y no hay registros.

"Se contradijeron con la morgue en la que estaba Alejandro", indicó la ex pareja de la víctima. "No sabemos dónde está el dinero. No sabemos si se lo sacaron, si se lo robaron o dónde está. A mí no me lo depositó", concluyó.