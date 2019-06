Por Fedra Abagianos

La coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género de Santa Cruz, Gabriela Macías, fue destituída de su cargo por decreto. "Decidieron apartarme por salir a hablar, por poner el cuerpo y por ser vocera de la Red, para darnos un mensaje a las mujeres de que dejemos de denunciar, de que nos callemos. Es una forma de generarnos miedo a perder el trabajo", denunció a Crónica Macías.

Desde el momento en que se formó la Red, Macías junto a otras compañeras, denuncia abusos sexuales y de poder dentro de la fuerza, además de luchar por los derechos de las mujeres. A la fundadora y coordinadora de la Red le informaron sobre esta decisión sus jefes directos. En tanto que, el espacio donde ella ejercía su trabajo fue removido.

"Esta es una decisión política para sostener estas prácticas de adoctrinamiento hacia las mujeres. Una decisión para sostener esta estructura patriarcal que se está cayendo garcias a que ahora hablamos", expresó la coordinadora de la Red.

Gabriela Macías, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Policías, recientemente destituída de la fuerza policial.

Macías, quien no cobra su sueldo desde hace tres meses, aseguró que en la Jefatura de Policía el accionar es "irregular" y que "esconden los papeles" y su expediente para que "no se filtren" en los medios. "Hace tres meses que tengo retenido el sueldo y no puedo prestar servicio en ningún lado", expresó.

Según cuenta la coordinadora de la Red, en la Argentina los ingresos y las expulsiones dependen directamente del Gobierno, que se emiten por decreto como un instrumento legal. "En mi caso no se me notificó de ningún sumario, no se me notificó de nada, todo es totalmente irregular", expresó.

Para Macías no hay causal, "sólo es un decreto de la gobernadora" Alicia Kirchner, y es "arbitrario". "Los abogados me dicen que esto es una cuestión política y se arregla con la gobernadora decidiendo que yo permanezca en la fuerza", contó.

Macías este año iba a ser ascendida pero por el contrario, fue desvinculada de su cargo y de su puesto de trabajo. "No tengo causas, no tengo procesamientos, no tengo sumarios, al contrario, tengo altas calificaciones. Esto no es casual, este año me tocaba ascender", dijo.

Una estrategia con antecendentes

En México, Rosario Dignora Valdez López, fue destituída en Culiacán el 21 de julio de 2018, después de pertenecer 14 años a la policía municipal de Ahome. Ella había realizado denuncias en favor de las mujeres policías y asignada al cargo de Coordinadora de Equidad de Género de la institución, pero después de tres meses, fue destituída.

Según denunció a la prensa local, los mandos simularon la creación de la Coordinación de Equidad de Género, le ofrecieron asignarle una oficina, apoyarla con un bono y le extendieron una insignia sin validez.Valdéz López, explicó que durante poco más de dos meses le hicieron creer que cumplirían con el ofrecimiento de impulsar la equidad de género pero luego expresó que el director de la corporación, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, la notificó de que debía incorporarse a los operativos normales de seguridad y que el cargo al que supuestamente la habían asignado no existía en el organigrama de la fuerza.

La Red en Argentina

En Argentina, la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género tiene representación desde abril pasado. Vienen denunciando abusos sexuales y de poder dentro de las fuerzas de seguridad, y a través de grupos interdisciplinarios compuestos por abogados, psicólogos y trabajadoras sociales, apoyan y acompañan a las denunciantes.

Un estudio realizado por la Red reveló que el 90% de los acusados de abusos dentro de las fuerzas no fue sancionado. Es por la sistemática violencia de género ejercida contra ellas , además de la impunidad, el silencio y la complicidad, que estas mujeres policías dejaron de callar para visibilizar y hacer público lo que desde hace años vienen sufriendo en todo el país por parte de algunos de sus compañeros y jefes de las fuerzas de seguridad.