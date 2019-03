Por María Helena Ripetta

mripetta@cronica.com.ar

El 17 de diciembre de 2016 Maira Benítez, de 18 años, fue vista con por última vez en Villa Ángela, provincia de Chaco. Desde entonces no se sabe nada más de ella, pero para la Justicia se trata de un crimen, y el juicio comienza el 18 de marzo. La fiscal de Cámara Silvana Rinaldis mantendrá la acusación contra Rodrigo Germán Silva, está señalado como autor de homicidio y su padre Catalino Silva, partícipe secundario. Por otro lado, Luis Coria, Gabriel Cáceres y Magdalena Ledesma, acusados de encubrimiento agravado, están en libertad.

Los hechos por lo que serán juzgados, también incluye promoción y/o facilitación de la prostitución. Pablo Vianello, quien representa a la familia, sostiene que es un femicidio, que cuenta con testimonios de que Silva agredía a Maira. "Espero que Dios le toque el corazón a los Silva y en el juicio digan la verdad de lo que hicieron con mi hija. Ya pasaron 2 años y tres meses y ni rastro de mi hija", le dice a "Crónica" Antonia Morán, la mamá de Maira, y agregó: "Ellos siguen en la misma postura de no hablar".

"Maira era una chica que por las noches iba al colegio y trabajaba tres veces a la semana y se tomaba su tiempo para hacer ese deporte que a ella le gustaba que es el boxeo. No era una chica que salía muy seguido a bailar, a pesar que era muy jovencita y no lo hacía porque tenía su beba, Brisa", dice la mamá. "Ella era muy compañera conmigo y podría apostar lo que sea que no se fue por su propia decisión, porque ella amaba a su beba", sostiene Antonia.

Brisa, el 17 de marzo, un día antes del comienzo del juicio, va a cumplir 5 años. "Pregunta por su mamá Maia, ella le dice así", relata Antonia. "Sólo quiero Justicia por Maira. Saber qué le hicieron y que paguen los que tengan que pagar. El daño que ellos me hicieron no tiene precio. Maira presente hoy y siempre", sostiene Antonia, que se mantiene fuerte para obtener Justicia y por su pequeña nieta.

Maira sufría amenazas por teléfono, violencia en lugares públicos como ser locales bailables y había existido una relación, según el abogado de la familia que en los tres días que durará el juicio intentará demostrar que se trató de un femicidio, que tiene pena de prisión perpetua. La mamá espera que le digan dónde está el cuerpo de su hija.