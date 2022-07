Emilce Sombo tenía 32 años cuando murió en en un hospital de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Había llegado junto a su pareja, quien dijo que la encontró en medio de un intento de suicidio.

Era el 3 de abril de 2021. "Cuando recibo la noticia, viajo desesperada yo estoy en Santa Fe. Llego y ya le habían hecho la autopsia, muy rápido. Estaba toda la familia de él, la única que lloraba era madre. Él no me dijo nada", dice a Cronica.com.ar Nanci Silva, la mamá de Emilce.

"Si fue suicidio fue inducido psicológicamente, pero tengo mis dudas de que mi hija se haya quitado la vida. Eso dicen las perecias, pero yo no las vi, me decían que podía haceme mal. Ahora estoy más fuerte, estoy pidiendo para verlas", considera la mujer,

La pareja de Emilce fue a juicio por hechos de violencia de género en contra de la madre de su hijo, y por haber amenazado a dos testigos que declararon en su contra. La fiscalía pedía nueve años, le dieron seis en 2022. Como la sentencia no esta firme le otorgaron la prisión domiciliaria.

"Vive con la mujer a la que veía cuando estaba con mi hija, tiene otro hijo y mi nieto vive con él.Yo tengo una audiciencia el 1 de agosto para poder verlo", dice la abuela del nene de 11 y continúa: "El fue testigo de las agresiones a su mamá, una vez la defendió con un bate. Cuando él vaya preso voy a pelear la custodia.

"El día que murió mi hija se acerca una de las amigas y nos empieza a a contar todo lo que le estaba pasando. Lo que él le hacía, que le pegaba, todos los maltratos psicológicos y físicos a los que estaba sometida. Me dijo que no la dejaba vivir en paz", cuenta la mamá que hasta ese momento no sabía nada.

"Ella en el 2019 descubre que él tenía otra mujer. Ahí empezaron los problemas. Se separaron un tiempo. Ella esaba mejor, estaba estudiando profesorado de cine, trabajaba, iba con su hijo para todos lados. Lo había denunciado y había una medida de restriccion.Él no las cumplía", dice Nanci.

"La denuncia se archiva, porque ella la retiró por presión de la familia. Ella vuelve con proque él le prometia que iba a cambiar, le decía que esaba confindido. Pero fue peor. Él siguió con la otra chica. Iba y venía. A mi hija la dejaba sola, la golpeaba. El nene salió defensa de su mamá. Discusiones todo el tiempo", relata Nanci de lo que se enteró de los últimos tiempos de la vida de su hija.

"Hay mensajes que ella decía a las amigas que los guardes, había un video que nunca lo encontraron.Se Presentaron testigos. Ni su dinero podía manejar. Ella nunca me dijo nada, no sé si él la tenía amenazada. Yo la hubiera ido a buscar para sacarla de la violencia.", afirma la mamá.



"Quiero hacer contacto con mi nieto, que quedó desamparado sin su mamá viviendocon un violento. Quiero Justcia por mi hija", reclama.

"Ella creía en él, estuvieron como doce años juntos. Era muy solidaria.Inocente a algunas cuestiones, ella creía en la gente, que nadie mentía", describe Nanci. La causa quedó en suicidio pero ella reclama que se siga investigando.

"Mi hija está bajo tierra. Él en prisión domiciliaria, viviendo con la otra mujer, mi nieto esta ahi. Quiero ver a mi nieto, quiero que me den visitas, no perder el vínculo. Este hombre tomo la decisión de que no queria que lo vea, por eso me presenté en el juzgado", reclama.

"Extraño mucho a mi hija. Es un dolor pensar que no la voy a ver mas. Este hombre me sacó parte de mi vida", afirma.