"Dice que no vaya nadie hoy porque no terminaba de hacer las cosas, no sé qué. Pasa que, yo deduzco, debe tener miedo al Covid-19", se excusaba en un audio de WhatsApp el joven acusado de convivir durante seis meses con el cádaver de su abuela, de 89 años, para continuar con el cobro de la pensión. El macabro hallazgo, que fue primicia de cronica.com.ar, ocurrió el viernes en la localidad bonaerense de Caseros.

El esqueleto de María Jevos fue encontrado en una cama y tapado con una frazada por los integrantes de la Comisaría de Caseros, quienes ingresaron con permiso de los familiares a la finca donde vivía la mujer, en Juan Larrea al 2900, casi en el cruce con Nuestra Señora de la Merced, en ese distito en el noroeste del conurbano provincial.

Los parientes resolvieron avisar a la policía porque desde el pasado 29 de agosto no lograban comunicarse con la mujer ni tampoco con su nieto, de 24 años, quien se ocupaba de cuidarla. Al respecto, el joven informados a los miembros de la familia sobre el estado de salud de su abuela y les pedía que no fueran a visitarla por miedo al contagio con Covid-19.

"Hablé con mamá y si está medio pelo mañana a la noche, la traemos para acá", contaba el acusado sobre la salud de la anciana en uno de los audios de WhatsApp, dado a conocer por Crónica HD.

En otro mensaje, relataba: "Recién fui a ver a la abuela y ya se había cambiado. Dice que no vaya nadie hoy porque no terminaba de hacer las cosas, no sé qué. Pasa que, yo deduzco, debe tener miedo al Covid-19". En ese mismo audio también pedía indicaciones para llevar a vacunar a la mujer.

Tras el hallazgo, los investigadores comprobaron que la mujer había muerto en marzo de 2021 y que el joven, que fue localizado tras regresar a la zona procedente de la localidad bonaerense de Chascomús, convivió durante seis meses con los restos de su abuela, con la intención de seguir con el cobro del dinero de la pensión.

.

En la puerta de la habitación de la fallecida, encontraron un cartel que decía: “No entres. Laura. Llamá 911. Léeme”. Los restos de María fueron reconocidos por su hija.

Intervino en el expediente, caratulado “Averiguación de causales de muerte y abandono de persona” de manera preventiva, el fiscal Ignacio Correa, a cargo de la Unidad Funcional N° 5 de los tribunales de San Martín.