Sigue el misterio por la muerte de Natalia Norma Quesada (47) y Carla Viviana (46) García, las dos amigas que fueron encontradas sin vida en un departamento de La Plata. Aunque todos los indicios demostrarían que se trató de una muerte accidental provocada por la inhalación de monóxido de carbono, los familiares de las víctimas descreen esa hipótesis y sostienen que podría haber involucrada una tercera persona.

Cómo se descubrió la muerte de las dos amigas

La familia de las mujeres llevaba una semana sin saber de ellas, por lo que la hermana de una de las amigas se acercó al domicilio, ubicado en 58 entre 29 y 30 en la ciudad de La Plata.

“Era prácticamente imposible permanecer a menos de cinco metros de la puerta”, aseguró Sandra Quesada, hermana de Natalia, la peluquera que, al igual que la enfermera, fueron halladas sin vida en el interior de la vivienda.

El cuerpo de García estaba en el sillón del living, mientras que el de Quesada se encontraba en la habitación. Tras el shock por la situación, la mujer aseguró: “Era mi hermana, pero se había transformado de tal modo que no la pude reconocer de forma inmediata. Por un momento pensé que no era ella. Pero al ver los anillos, la ropa y el teléfono que tenía en la cara supe que era ella”, según consignó el medio local 0221.

En ese sentido, Sandra indicó que, si bien su hermana solía no responder inmediatamente al celular, lo que originó las sospechas acerca de que algo no andaba bien, fue la incomunicación con sus hijos, que no sabían nada de ella desde el pasado 4 de julio.

“No podíamos entender que dejara abandonados a sus tres hijos con el cuidado y dedicación que tenía con ellos”, consideró Sandra.

Tras las primeras pericias, los investigadores consideraron que las amigas murieron como consecuencia de una intoxicación con monóxido de carbono. Sin embargo, una amiga de García afirmó que había ido a la casa de la mujer el pasado miércoles y que nadie le respondió, pero remarcó que en la puerta del lado de adentro había una llave colocada. Por su parte, la hermana de Quesada aseguró que aunque debió forzar la puerta, no había puesta ninguna llave.

Los familiares de la víctima indicaron que las cuatro hornallas de la cocina estaban encendidas, al igual que el horno y la estufa. Además, contaron que las ventanas se encontraban tapadas con cartones, aunque no había desorden.

Si bien aún resta conocer los resultados de la autopsia que serán claves en la investigación, para los investigadores prácticamente no hay dudas de que ambas personas murieron a raíz de una intoxicación con monóxido de carbono.

Sin embargo, la familia no está conforme con la teoría y reclama a la fiscalía una investigación “a fondo”, ya que estiman que el deceso de ambas mujeres pudo haberse producido por otras causas.

La causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” a cargo de la UFI N° 15 del Departamento Judicial de La Plata.