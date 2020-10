Un nuevo episodio de inseguridad se produjo este lunes en el partido bonaerense de Morón. Las cámaras de seguridad de una vivienda grabaron el momento exacto en que tres jóvenes armados bajaron de un auto y le robaron el celular a un trabajador.

El lamentable hecho ocurrió durante horas de la mañana en la calle Gral. Gelly y Obes al 600, una zona residencial, en la localidad de Villa Sarmiento. En las imágenes se puede observar en un primer momento a la víctima que estaba haciendo tiempo, parado en la vereda, frente a una vivienda mientras usa su teléfono móvil.

.

En esa misma cuadra, no se ven pasar vecinos y es entonces cuando el hombre se alarma al darse cuenta que un auto gris oscuro para justo frente a él, de una manera sospechosa: los tres ladrones no le dieron tiempo ni a escapar y salieron del vehículo apuntándole y amenazándolo. En menos de 10 segundos le sustrajeron el celular, entraron nuevamente al auto y se dieron a la fuga. El hombre, atónito, no se resistió ni tampoco fue herido.

El hombre aguardaba en la vereda, segundos antes de ser amenazado por los tres delincuentes.

Por el contexto, se puede deducir que fue un robo "al boleo" pero no se trata del primer episodio delictivo de estos últimos días en la zona. La semana pasada el periodista Pampa Mónaco, reveló que un joven de 24 años fue detenido tras una persecución policial en esa misma localidad, luego de que golpeara y le robara el auto a un hombre en Morón Sur junto a otros dos cómplices.