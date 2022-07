Tres muertos y un herido grave fue el resultado de un choque entre un automóvil y un camión, cuando el primero de esos vehículos era perseguido por la Policía por el ramal Campana de la autopista Panamericana, en dirección a la provincia de Buenos Aires, informaron fuentes de la fuerza de seguridad a Crónica HD.



El siniestro vial se produjo a la 4.20 en el kilómetro 33,7 de la ex ruta nacional 9, a unos 150 metros del peaje troncal, cuando un automóvil Volkswagen Vento azul que escapaba de patrulleros, se incrustó debajo del acoplado del rodado de gran tamaño.

Todo había comenzado cuando el coche, con cuatro ocupantes, no se detuvo en un control policial en la zona de El Talar de Pacheco, partido de Tigre.

Pocos minutos después de la brutal colisión, bomberos voluntarios de la localidad de General Pacheco llegaron al lugar, junto a personal de la empresa concesionaria Autopistas Del Sol (AUSOL) y médicos, quienes constataron que tres de los ocupantes del Volkswagen Vento se encontraban fallecidos y trasladaron en ambulancia a un herido de gravedad hasta un hospital de la zona.



Pocos minutos antes de las 7.30 el tránsito vehicular era desviado hacia la colectora, mientras los bomberos retiraban los cuerpos del automóvil, al tiempo que la fiscal de turno del Departamento Judicial de San Isidro y peritos analizaban los hechos.

¿Qué dijo el chofer del camión debajo del cual se incrustró el auto?

Armando, el chofer del camión debajo de cuyo acoplado se incrustó el Volkswagen Vento, habló con la prensa en el lugar del hecho. "Estaba durmiendo y me despertó el

golpe (del coche), me sacó de la cama (del rodado de gran tamaño). Bajé el vidrio y vi el auto metido ahí abajo. Eran las cuatro y veinte de la mañana. Me dijeron que me baje que podría incendiarse el camión", relató.

"Sólo atiné a agarrar la campera porque hacía mucho frío, pero no pude ni cortale la corriente al camión porque no pude subir más", contó el trabajador, quien agregó: "Manejaba un hombre y, del lado del acompañante, iba una chica".

Además aseguró que "no hubo disparos" y, al referirse al sobreviviente, manifestó: "Solamente me dijeron que los venían persiguiendo".