Valentín Villegas tenía 15 años y dio la vida por su amiga, cuando el domingo a la noche, tras ir a tomar un helado con ella, un motochorro intentó robarle el celular, cuando ambos caminaban juntos por la calle San Martín al 1300, en Yerba Buena, ciudad situada en el límite oeste de la capital tucumana.

Valentina Palacio, recordó a Valentín con un emotivo descargo en las red social Facebook, en el cual describió la desgarradora situación vivida junto a su "héroe".

"No fueron dos hombres, tampoco tres, no recibió ‘tres puñaladas’, no le dieron al corazón, fue una sola. No se llevaron el celular, ni el mío. Se llevaron su vida. Él se fue cumpliendo lo que me dijo siempre desde que me conoció: ‘Vos sos mi hermanita, y voy a protegerte siempre que estemos juntos’”, comienza el texto.

Y continúa: "Lo hizo, él fue un héroe, MI héroe, mi Valiente”. Pero se cuestiona: “Yo jamás, jamás voy a perdonarme lo que te hicieron, amigo mío. Sus últimas palabras fueron ‘salí corriendo’”.

“Pensar que antes de eso estaba abrazándome y diciendo que me protegería, lo hizo, y quiero que todo el mundo lo sepa, Valentin José Villegas se fue como un héroe, aunque muchos hubiésemos preferido que siga con nosotros”, se lamentó.

Valentina finalizó su carta, comentando: "Gracias Valiente, gracias por dar tu vida por la mía, por haber sido mi mejor amigo, por quererme como a tu hermana, gracias, y ojalá que desde donde estés cuides a tu familia, y a mi”.