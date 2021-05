Los vecinos de la mujer baleada por error este miércoles en Rosario consideraron que lo que le sucedió a la víctima "no fue un robo, fue otra cosa". Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes en moto la obligaron a bajarse del auto para luego dispararle varias veces. Por suerte, la mujer se tapó con la mano y los disparos dieron en esa parte de su cuerpo.

"Llegué de trabajar, hice mandados y me vine a lavar el auto, esta chica sale y me da lugar a mí para lavar mejor el auto. Se va a buscar a su hija del colegio, cuando vuelve mete a la chica adentro y le aviso por el portero que ya terminé y me avisa que está ocupada y que en 20 minutos lo guarda", relató un testigo de los hechos al medio local Rosario 3.

Además, agregó: "En ese momento que guardo el auto y me quedo en mi casa siento que ella sale y a los dos minutos se escuchó el ruido a balas y todo lo que se ve en las imágenes; se escucharon alrededor de 6 o 7 tiros".



La mujer ante la Policía declaró que fue abordada en el marco de un intento de robo, aunque los maleantes no se llevaron el auto del que la hicieron bajar. Por eso, la Policía entiede que el ataque estaba destinado hacia otra mujer, una vecina de la víctima.

"Esto le pudo haber pasado a cualquira, son cosas viejas de la casa, una parte está tapada de blanca porque tiene agujeros de bala. Esto no fue un robo, fue otra cosa", consideró el hombre.



Por otro lado, el testigo de los hechos afirmó que la víctima estaba "muy alterada con la mano en la panza", y que lo primero que hicieron fue retirarle la mano para ver si le habían disparado debido a que "se sintieron muchos disparos".

El hecho ocurrió durante el mediodía de este miércoles en Pérez Bulnes al 5900, ciudad de Rosario. La mujer damnificada tiene 38 años y vive en esa cuadra. Pero los investigadores presumen que el ataque estaba dirigido hacia otra vecina que, de acuerdo a testimonios, tiene vínculos con Esteban Alvarado, actualmente detenido por el crimen del prestamista Lucio Maldonado y por balaceras.

En uno de los dos ángulos captados por cámaras de videovigilancia de la cuadra se puede ver cuando uno de los sicarios le apunta de la cintura para abajo y efectúa entre tres y cuatro disparos. Uno de ellos impactó en el dedo índice de la mano derecha. Los gatilleros luego pasaron de nuevo por el lugar en un Chevrolet Corsa.