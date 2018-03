Un puertorriqueño de 18 años fue golpeado la noche del miércoles por los vecinos de un barrio de la provincia de San Juan, acusado de haber intentado robar un teléfono celular en la calle. El joven, que estaba en coma, falleció la mañana de este viernes.

La abogada Filomena Noriega señaló que se está investigando el caso bajo otro contexto, que es el de homicidio. "Nos estamos constituyendo como querellantes, con el fin de identificar a los agresores y pedir el cambio de caratula a Homicidio Agravado por la intervención de tres o más personas", manifestó a radio AM1020.

De acuerdo con los informes, Cristian Cortez y un cómplice no identificado quisieron robarle un celular a un muchacho que caminaba con su novia por el barrio Güemes. Quienes presenciaron el acto le dieron una brutal paliza que se detuvo con la llegada de una patrulla policial.

Tras ser detenido, el presunto delincuente se desvaneció en la comisaría y fue internado de urgencia con politraumatismos. De acuerdo a Diario de Cuyo, el Servicio de Urgencia del Hospital Guillermo Rawson informó que el chico tenía muerte cerebral y que su estado era irreversible. La mayoría de los golpes fueron en la cabeza. Finalmente, el joven falleció la mañana del viernes.

Hospital en el que está internado.

Además del ladrón fueron detenidos otros dos jóvenes de 26 y 23 años que habrían participado del hecho. La madre del chico aseguró en diálogo con Radio Sarmiento que su hijo se había ido con un amigo. "El chico vino y me dijo que se lo había llevado la policía, pero no me dijo que le habían pegado y tirado en la calle", contó. "Van a pagar por lo que le hicieron a mi hijo", prometió.