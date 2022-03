"Por lo general en las violaciones grupales hay un lider, que es el que suele actuar al final. Es el mas cruel, está más tiempo escuchando la tortura, el sufrimiento de la víctima. La escucha o la mira, muchas veces están amordazas o dopadas", dice a Laura Quiñones Urquiza, técnica de perfilación criminal.

cronica.com.ar dialogó sobre la violación en grupo con distintos especialistas luego que se cometiera una a plena luz del día en Palermo una barrio de los más transitado de la Ciudad de Buenos Aires, donde la víctima fue rescatada por los vecinos.

"Hay una cuestión acá que es la decisión de hacerlo, el machismo hizo que se sientan impunes, pero no es que el machisimo lo que lleva a violar. El excitarse con el sufrimiento de una mujer se llama sadismo. Estos hombres que actuan en grupo con sadismo sos sujetos que a veces cuando estan separados no son peligrosos y pasen a ser el típico mosquita muerta. En grupo se conforman distintos roles: de autoridad, los que acatan. El hecho de violar le genera la excitación sexual. La dinamica de grupo puede ser esponatáneo o planificado", continúa Quiñones Urquiza.

"También está la cosificación de la víctima. Uno de los testigos describe que uno de ellos no queria que fuera rescatada, que la agarraba del brazo para llevarsela como si fuera una cosa de la cual seguir disfrutando.Si pusieron a dos de campana es porque sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. A mi entedender conocían la diferencia entre el bien y el mal y cúal iba a ser la consecuencia de la criminalidad de sus actos", concluye la técnica en perfilación criminal.

La abogada especialista en violencia de género y abuso sexual Raquel Hermida Leyenda en diálogo con este medio explica: "El primer agravante es no cosentir por la ingesta de droga, alchol, o estar dormida. Es un abuso sexual agravado por concurso de dos o mas personas, finalmente va a tener agravante por lesiones sin duda va tener psicológicas o físicas producto del abuso grupal. La pena es de 8 a 20 años. Si todos participaron igual hay que estudiarlo cuando se trata de un abuso grupal"

"La violación es un delito de instancia privada, eso significa que la víctima debe ratificar la denuncia cuando esté en condiciones. En el supuesto caso que no lo haga hay que ver si no los pueden sancionar por apología del delito al hacerlo en la calle. La investigación tiene que seguir hasta que a víctima esté en condiciones. Y podria durar 12 años hasta que prescriba", sostiene la abogada.

"Puede haber un líder o no pero lo común es la transgresión a la ley propio de una estructura perversay la carencia de la función paterna", dice Alejandro Farji, perito psicólogo forense matrícula nacional 6.125.

"Características de los psicópata. No hay conciencia de enfermedad por ende no hay culpa. No hay tolerancia a la frustración y no son pasible de tratamiento. Se guían por el principio del placer y no toleran la frustración. Saben que está mal pero puede más el deseo de transgresión", explica y agrega: "Son personalidades de acción no responden a las terapias por eso reinciden".



"Es positivo que hoy hablemos de los culpables y no de la víctima, aunque nunca falta un opinologo con micrófono y capacidad de decir cualquier tipo de estupidez, pero este abuso sexual, como todos, será olvidado por la mayoría de las personas, y solo traído eventualmente como recordatorio que ya paso, cuando vuelva a suceder. Los abusadores no son animales ni son monstruos. Son personas que conviven entre nosotros. En general se muestran empáticos, agradables, amistosos. Buscan una situación de vulnerabilidad de la víctima para cometer el abuso y muchas veces no tienen ningún sentimiento de arrepentimiento ni culpa ni nada", dice a Cronica.com.ar Yael Bendel ex Asesora General del Ministerio Publico Tutelar de CABA.

"La prevención consiste en muchos factores: desarmar los conceptos arcaicos de masculinidad, promover la denuncia facilitándola y protegiendo a los denunciantes (víctimas y terceros), agilizar la respuesta de la justicia, evitar la re victimización que se hace continuamente tomando decenas de declaraciones y sometiendo a decenas de pruebas a la víctima. Y fundamentalmente entendiendo que no es un problema ajeno, sino que es un problema de todos", afirma.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que los acusados de la violación no son "una bestia" ni una "manada".

"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", puso la ministra en una serie de Tweets publicado en su cuenta personal.



En declaraciones a Radio Nacional, dijo que "la brutalidad y la impunidad con la que este hecho sucedió en un lugar tan concurrido a plena luz del día, lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad".



" Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor", sostuvo.