El ex jefe del Ejército Argentino César Milani, su mujer y varios empleados fueron asaltados por al menos cinco delincuentes que irrumpieron en su casa del partido bonaerense de San Isidro y por la dinámica del hecho, el militar retirado dijo a Crónica HD que la banda estaba integrada por "miembros de alguna fuerza de seguridad".

"Hay gente involucrada en alguna fuerza de seguridad por el comportamiento. No digo que sean todos ni estén en actividad. Lo creo por la forma en que se movían, en ningún momento hubo agresividad, no le pegaron a nadie ni intentaron dispararle a nadie", aseguró Milani desde la puerta de su casa.

Además, describió: "Tenían 30 años, 35 años, pelo mas bien corto, actuaban con mucha naturalidad, no era personal que estaba drogado, ni alcoholizado, ni fuera de sus cabales. Estaban totalmente tranquilos, siempre con armas afuera pero hacia abajo".

El hecho, denunciado por el propio militar, ocurrió el martes pasado al mediodía, en el domicilio de O’Higgins al 3.000, en el barrio La Horqueta, cuando Milani estaba en la vereda de la casa con un contratista que hacía refacciones, mientras que adentro estaban su esposa, la empleada doméstica y seis obreros.

Al ver a los delincuentes bajar del auto, Milani pensó que querían llevarlo cautivo: "Como no vi a los tres o cuatro que estaba adentro porque entraron por otro lado, pensé que me querían meter en un auto, pero después me tiraron para adentro".

Según la denuncia formulada por el propio militar en sede policial, los delincuentes llevaron a todas las víctimas a la planta superior de la casa, donde las encerraron en un vestidor mientras se apoderaban de dinero, relojes, objetos de valor y de dos arnas del ex jefe del Ejército: una pistola Browning calibre 9 milímetros otorgada por esa institución y una pistola semiautomática calibre 40.

"Traté de darles todo rápidamente y que se vayan. No intenté hacer ninguna barbaridad. Eran cinco personas fuertemente armadas. Si yo agarro una pistola y se arma un intercambio de disparos, pueden terminar heridos desde mi esposa, los obreros, la chica que trabaja en casa hasta cualquiera. Se llevaron todo, se fueron y estamos todos bien", indicó Milani.

Tras concretar el robo, los cinco delincuentes, que presumiblemente contaban con el apoyo de al menos dos más que esperaron afuera, escaparon en dos autos, un Volkswagen Gol gris, que luego fue hallado abandonado en la zona; y una camioneta Ford EcoSport negra.

Milani, la esposa y los empleados, en tanto, lograron romper la puerta del vestidor y salir, tras lo cual llamaron a la policía y pulsaron el botón antipánico de la empresa de seguridad que tienen contratada para la casa.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal de Boulogne Paula Hertrig, quien dispuso diversas medidas para avanzar en la pesquisa.

Milani aseguró que la policía cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa y de los vecinos, en las que quedaron registrados todos los movimientos de los delincuentes, y que además el contratista aportó datos con los que se realizaron dos identikits del rostro de dos delincuentes.

"Aprovecho para decir a las autoridades policiales y provinciales de seguridad que tienen todos los elementos, como los autos, las patentes y dos identikits, para determinar quiénes estaban en mi casa", concluyó el ex Jefe del Ejército.

Junto con la fiscal trabajaban efectivos de la DDI de San Isidro y de la comisaría de La Horqueta, donde el auto Gol secuestrado era sometido a peritajes.

