Caso Diego Fernández Lima: Gendarmería allanó la casa de Cristian Graf en Coghlan

La Gendarmería Nacional realizó este lunes un nuevo allanamiento en la casa de Cristian Graf, ubicada en el barrio porteño de Coghlan, con el objetivo de encontrar más restos óseos de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos huesos fueron hallados el año pasado.

El operativo, que contó con el uso de un georradar para detectar irregularidades en el suelo, arrojó resultados negativos según confirmaron los abogados defensores del único imputado.





El chalet de la calle Congreso vuelve a estar en el ojo de la tormenta a pocos días de cumplirse un año del macabro hallazgo.

La defensa de Graf, ejercida por Érica Nyczypor y Martín Díaz, sostuvo que la diligencia no aportó nuevas pruebas y reclamó que este tipo de peritajes también se realicen en las viviendas linderas para garantizar la lógica de la investigación.

El hecho

Fernández Lima tenía 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Aquella tarde, le pidió plata a su mamá para ver a un amigo y nunca llegó al colegio técnico donde estudiaba.

Durante décadas, su familia vivió con la angustia de una causa archivada como "fuga de hogar".

El destino dio un giro inesperado el 20 de mayo del año pasado. Un grupo de obreros que trabajaba en una propiedad de la avenida Congreso al 3700 encontró fragmentos de huesos mientras realizaba excavaciones. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizó 151 piezas óseas y la ciencia confirmó lo que nadie imaginaba: era Diego.

Los peritajes forenses no solo devolvieron la identidad a los restos, sino que revelaron la saña del ataque. Diego fue asesinado de una puñalada en el pecho; el arma blanca dejó una marca irreversible en su cuarta costilla derecha.

Tras el crimen, el cuerpo fue enterrado en una fosa improvisada a solo 60 centímetros de profundidad, en un jardín que lindaba con la casa donde Graf vivía desde los años 70.

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