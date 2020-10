La Guerra del Cerdo, de Adolfo Bioy Casares, pero en versión real. Tiene 78 años y fue baleado en una pierna por delincuentes que intentaron hacerle una entradera en su casa de Lomas de Zamora, y escaparon con su auto. No es el primer hecho de inseguridad.

Todo sucedió en la casa ubicada en Boedo y Massenet, cuando la víctima regresó de hacer compras de un supermercado en su Peugeot 208. Cuando abría el portón para ingresar el auto al garaje fue sorprendido por tres asaltantes, uno de ellos de unos 15 años, quien lo apuntó en el pecho con un arma de fuego.

Los delincuentes quisieron entrar a robar a la casa y le exigieron las llaves, momento en que uno disparó contra la víctima, tras lo cual optó por escapar junto con sus cómplices en el Peugeot. El hombre herido fue auxiliado por vecinos y su mujer, que lo llevaron al hospital local para su atención.

El herido, identificado como Eduardo, relató que todo sucedió cuando regresó de hacer unas compras y estacionó el vehículo de culata, tras lo cual lo dejó en marcha y bajó a pedirle las llaves del portón a su esposa porque no encontraba las suyas. "Se me aparece un pibito, que no tendría más de 15 años y me apuntaba con un arma. No sabía lo que quería, nunca pensé en un robo", contó el hombre.

Según la denuncia realizada en la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora, los tres delincuentes llegaron a bordo de un Chevrolet Corsa gris y dos de ellos se bajaron para asaltarlo. Mientras uno increpaba al hombre, el otro se subió a su Peugeot y arrancó. "El menor me dijo me llevo el coche y, mientras, el otro se subió. Yo quise bajar a uno y no alcancé. Cuando me doy vuelta y corro para agarrar al otro, el primero me tira. Fue una desgracia con suerte, porque apuntó para abajo", relató Eduardo.

La Policía Científica que trabajó luego en el lugar secuestró un plomo de arma de fuego en el césped de la vereda, frente a la casa de la víctima. Más tarde, gracias a que tenía un sistema de rastreo satelital, la policía encontró el auto robado abandonado en la zona de Ingeniero Budge, a unas diez cuadras del lugar del hecho.

El hombre contó que no es la primera vez que sufre un hecho de inseguridad, ya que hace dos meses delincuentes intentaron entrar a su casa durante la madrugada tras cortar una reja, aunque no lograron subir la cortina para acceder.