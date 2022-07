La abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria que siguen los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, adelantó este jueves que apelará ante la Cámara de Casación Penal el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que es investigado por espionaje ilegal, y confirmó que denunciará el fallo que benefició al ex mandatario ante las Naciones Unidas porque se trata de una situación que generó "revuelo en el plano internacional".



"Ahora hay que apelar. Estoy preparando un recurso que voy presentar a Casación sabiendo que voy a caer en el mismo lugar: Comodoro Py. Ahí donde los jueces fueron nombrados por decretos de Macri o tienen vínculos estrechos con él", dijo Carreras en declaraciones a AM 990.

Ante el sobreseimiento del ex presidente en la causa por espionaje ilegal por la Cámara Federal porteña, la abogada informó en un comunicado que pidió intervención al relator especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados,"También realizamos una presentación ante el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo su intervención y lo vamos a hacer el primero de agosto ante el PARLASUR. Además ya se interesó el observatorio de Harvard de Derechos Humanos a través del doctor (Thomas) Becker", puntualizó Carreras.

Valeria Carreras, la abogada que representa a varias familias de víctimas del hundimiento del ARA San Juan.



Y remarcó que "si el espionaje ilegal a victimas causó revuelo, imagínate leer este fallo". En ese sentido, la abogada sostuvo que "pensaron que con la feria" el reclamo se iba "a enfriar" o que las víctimas iban "a bajar los brazos", pero remarcó que eso no iba a pasar "de ninguna manera".



"Siempre digo que el olvido es cómplice de la impunidad. En el fallo dijeron que el espionaje fue legal y que fueron tareas de inteligencia superficiales. Es como que te dijera te viole, pero poquito", graficó Carreras.

En tanto, consideró que elporque nadie las había seguido".y alteración de la seguridad interior, pero es descabellado pensar que las señoras que yo represento podrían atentar contra el ex presidente Macri. En los reportajes que daban ni siquiera dicen malas palabras", puntualizó.