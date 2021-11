El día después de que Mauricio Macri solicitara autorización para salir de la Argentina y viajar a Arabia Saudita el lunes posterior a las elecciones legislativas, la abogada que representa la querella mayoritaria que siguen los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan consideró que no "sería alocado" que el ex presidente pida "asilo político" en algún país.

"Nos opusimos fundamentándolo en dos cosas: el peligro de fuga y el poder que tiene por sus vínculos. No sería nada alocado que usando ese poder pidiera algún tipo de asilo político", señaló este martes la abogada Valeria Carreras, al referirse a la solicitud de Macri para salir del país el próximo 15 de noviembre, tras haber recibido una invitación personal del Príncipe de Arabia Saudita.

El ex presidente argentino deberá presentarse mañana, luego de ser convocado por cuarta vez, a brindar declaración indagatoria ante el juez federal de Dolores, Martín Bava, en una causa en la que se investiga maniobras de espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017.

"Cuando se convoca a un imputado a una indagatoria por un delito que tiene alta pena es muy probable que haya intento de fuga. Macri pidió una autorización para salir del país hacia Arabia Saudita, pero no dio muchas precisiones. Era algo bastante escueto", remarcó Carreras. La abogada indicó también que el ex mandatario "ofreció como prueba" en la recusación que presentó contra el juez Bava "a más de diez testigos que eran ex presidentes de distintos países" y analizó que eso da la pauta "del poder que tiene, los contactos, los vínculos, los apoyos".

"Le pedimos al juez que exija que las cosas que dice Macri sean documentadas fehacientemente. Queremos saber qué cosa impostergable tendría que hacer para pedir una autorización de salida del país", remarcó la abogada querellante.

Piden prisión preventiva a Macri

Por su parte, el abogado y padre de uno de los submarinistas del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, expresó este martes que "se debe pedir la prisión preventiva" al ex presidente, porque "ha demostrado peligros procesales", en el marco de la causa que investiga supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento.

"Macri ya manifestó su intención de irse a vivir a Estados Unidos y a dar clases allá. Ahora quiere ir a Arabia Saudita, donde no hay tratado de extradición ¿Si tengo miedo de que se fugue? Estoy seguro que lo va a hacer", subrayó Tagliapietra en declaraciones radiales.

Tagliapietra señaló tambié. que la fuga del país de Macri es "posible", ya que "la causa que hoy tiene una escala penal que va de tres a diez años, pero si se comprueba la asociación ilícita, arrancaría de cinco a 20 años".