Luis Naidenoff de Cambiemos y Miguel Pichetto del peronismo, acordaron este jueves agilizar el tratamiento del proyecto para legalizar el aborto, aprobado esta mañana por la Cámara de Diputados, para convertirlo en ley antes de septiembre.

El Senado tiene que hacerse cargo de la demanda ciudadana y legislar realidades. — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) 14 de junio de 2018

Hay una realidad que un Estado debe abordar y es que no estamos ante un debate sobre fe sino sobre salud pública. — Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) 14 de junio de 2018

Apenas sancionada la iniciativa en la Cámara baja, tanto Naidenoff como Pichetto declararon públicamente que la propuesta debe recibir "rápido" aval del Senado, una cámara tradicionalmente considerada más conservadora donde sólo 17 senadores -de 72 que integran el cuerpo- se manifestaron a favor de la legalización.



Otros 27 senadores de distintas bancadas expresaron su oposición al proyecto y 28 prefirieron no definir en público qué posición adoptarán en una eventual votación.



El jefe de los senadores del oficialismo, que había promovido hace dos meses la posibilidad de llamar a una consulta popular para que sea la sociedad la que se expida sobre el aborto, declaró este jueves que votará a favor y que, si bien respetará la "diversidad" que existe en las posturas de su bloque, abogará por avanzar con la norma.



Pichetto, por su parte, afirmó que no tiene dudas de que la despenalización debe convertirse en ley y, contrariamente a lo que especulaban senadores de su propio espacio, declaró que el Senado "debe avanzar rápido" y que la movilización y la demanda social que provocó el tema tornan "imparable" el debate.



El jefe de los senadores peronistas llamó además a los integrantes de su bancada (que cuenta con 24 senadores, uno menos que Cambiemos) a tener "una actitud valiente ligada al cambio" en torno a este tema.



Esta tarde, incluso el bloque de senadores del FPV- PJ anunció en un comunicado que "en su totalidad, votará a favor de la media sanción de Diputados, atendiendo una demanda de la sociedad que se ha expresado masivamente través de los Colectivos de Mujeres".



Esa expresión fue compartida en las redes sociales por la senadora Cristina Fernández, lo que marca un cambio en su postura dado que rechazó tratar la cuestión en los 8 años en que ejerció la presidencia.



Por otra parte, Naidenoff coincidió con Pichetto en que no debe demorarse el tratamiento y precisó que la semana próxima se convocará a una reunión con los jefes de bloque del Senado para definir los parámetros en los que se desarrollarán las audiencias públicas.



El objetivo es "impulsar un debate serio y responsable" con la convocatoria a especialistas pero no la cantidad de quienes desfilaron por la Cámara de Diputados ya que consideran ese procedimiento "saldado".



"De arranque, vamos a tener un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y pueden incorporarse otras", señaló Naidenoff y opinó que "después de lo que ha ocurrido en Diputados hay una discusión bastante esclarecedora respecto al tema".



Así, la despenalización del aborto aprobada este jueves por 129 votos a favor 125 en contra será debatida en audiencias públicas que podrían extenderse un mes en las comisiones que presiden Mario Fiad (Salud- Cambiemos) y Rosa Iturrez de Capellini (Legislación General-Frente Cívico por Santiago) y Pedro Guastavino (Justicia y Asuntos Penales- PJ).



Entre los senadores que aún no se manifestaron sobre el aborto se encuentran b( PJ-Santa Fe), Angel Rozas ( Cambiemos-Chaco) y Laura Rodríguez Machado ( Cambiemos-Córdoba).



Los senadores que ya se expresaron en contra de la norma fueron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y sus colegas de Cambiemos Esteban Bullrich, Gladys González, Silvia Giacoppo y Silvia Elías de Pérez.



La propia vicepresidenta Gabriela Michetti, aunque no vota, organizó esta semana un acto para rechazar la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en el que fue acompañada por cuatro ministros del gabinete nacional y legisladores de su espacio como Marta Varela e Inés Brizuela.



Los sanluiseños Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo, que aparecen entre quienes se oponen a la despenalización, también presentaron proyectos para promover un referendum y que la sociedad se exprese.



Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta, fue uno de los senadores que cambió de postura y si bien en principio rechazaba la legalización en los últimos días se alineó con la postura de su hermano y votaría a favor.