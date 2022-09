Las organizaciones que conforman el denominado bloque Unidad Piquetera continuaban esta mañana con el acampe en la Avenida 9 de Julio, luego de pasar la segunda noche frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de "trabajo genuino" y "aumento de las partidas presupuestarias para planes de empleo".



En las primeras horas de este jueves los manifestantes comenzaron a abandonar las carpas para sumarse a las calles que se mantienen cortadas, en tanto sigue la circulación normal por el Metrobus, tal como sucedió el miércoles durante toda la jornada.

"Por decisión unánime de esta Unidad Piquetera, de todas sus organizaciones, frente al Gobierno que no escucha, decimos: hay acampe piquetero", anunció, cerca de las 20, una referente del MTR desde el escenario donde habló para los manifestantes presentes.. El acampe de los manifestantes apostados frente al ministerio ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio,

"Estamos muy preocupados, después de más de 24 horas de acampe no hay respuesta del Gobierno. Hay que abrir una mesa de negociación, para analizar cómo vamos a hacer la transición de los planes sociales a trabajo. Hay compromisos que no se cumplen", sostuvo el miércoles el dirigente del Polo Obrero,Durante esa misma jornada, ely afirmó que"Sabemos que hay necesidades y angustias, pero los acampes no son la salida. Tenemos que salir con trabajo, el plan social no tiene que ser permanente y es una decisión tomada por el Gobierno Nacional", consideró el funcionario de la cartera nacional.