Tanto radicales como peronistas homenajearán al ex presidente Raúl Alfonsín. Bajo el lema "Una flor para Raúl", en el Cementerio de la Recoleta se desarrollará un acto a partir de las 11, en el panteón donde reposan los restos del primer presidente de la restauración democrática.



El acto -que tendrá como único orador a su hijo, el diputado Ricardo Alfonsín- reunirá a dirigentes del radicalismo, como Federico Sotrani, vicepresidente segundo del Comité Nacional de la UCR, y los diputados Martín Lousteau y Carla Carrizo.



También hoy, Chascomús, la ciudad natal del ex mandatario, será escenario de sendos homenajes. La UCR local realizará su acto en la sede partidaria ubicada en Mazzini y Lincoln.



El PJ bonaerense, en tanto, recordará al ex jefe del Estado con un homenaje que se realizará a partir de las 10 junto al monumento a Raúl Alfonsín, ubicado en avenida Costanera España y Muñiz. Del encuentro participarán la familia Alfonsín, intendentes y dirigentes peronistas; entre ellos, el titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.