En torno al acuerdo conseguido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió al debate que se dará en el Congreso por este tema, criticó al oficialismo y justificó las razones por las cuales entiende que durante la gestión macrista se tomó la deuda con el organismo multilateral.

"Hay una confusión respecto a qué se vota. Cuando decimos ‘queremos ver la letra chica’ no estamos diciendo que eso condiciona el voto en el Congreso, porque el Congreso no vota eso. El Congreso vota el financiamiento", resaltó Bullrich, en diálogo con Radio Mitre.

Sobre esta línea, la dirigente de Juntos por el Cambio enfatizó en relación a la responsabilidad que tendrá la oposición para dar el aval al acuerdo con el Fondo que el Poder Legislativo “no vota el acuerdo” y subrayó que al entendimiento “lo tiene que cumplir el Gobierno”.

.

Con respecto a los motivos que llevaron al gobierno macrista a tomar la deuda con el FMI, Bullrich sostuvo que "quizás no se hubiera llegado" al Fondo, si se hubieran hecho "los cambios necesarios durante los dos primeros años" de gestión, pero justificó la decisión al hacer hincapié en que "ya teniendo que tomarlo (al crédito), lo mejor era ir al FMI".

En sentido, al referirse al endeudamiento contraído con el organismo internacional, la presidenta del PRO se amparó en que había una "crisis política" y "movimientos devaluatorios" luego de las elecciones de 2017, y aseguró que "el Fondo es el que más barato financiaba a la Argentina" en ese momento.

"Uno puede decir ‘cumplan la parte que les toca’. Nosotros nos hicimos cargo de nuestro acuerdo y este gobierno se tiene que hacer cargo del suyo. JxC no va a negar el financiamiento", remarcó Bullrich.

.

Por su parte, en diálogo con Infobae la ex ministra de Seguridad cargó contra el presidente Alberto Fernández, sobre quien afirmó que "no dice la verdad" y se preguntó: "Si tenés que bajar el déficit, ¿cómo lo bajás? ¿Cómo parás la emisión? ¿Qué pasa con la inflación, la moneda, el dólar? Todos temas que son un gran signo de interrogación".

A su vez, Bullrich evitó pronunciarse sobre futuras candidaturas de cara a las próximas elecciones y señaló que está "muy preocupada con que 2022 aparezca como un año inexistente y nos vayamos a 2023, a las PASO".

"No quiero hablar de 2023, me parece que es comernos un año en la historia, nos comimos bastante ya con la pandemia. No lo digo contra nadie. No quiero discutir 2023", puntualizó.