Mauricio Makar, concejal de la coalición Cambiemos por la localidad de Embarcación, es acusado de haberse apropiado de donaciones para las personas que sufrieron inundaciones en Salta.

Las cajas con alimentos, botellas de agua, colchones, chapas y otras donaciones destinadas a los inundados de la localidad salteña de Rivadavia fueron encontradas en una finca privada, propiedad del empresario Rubén Luis.

El concejal Makar aseguró que la ayuda se estaba distribuyendo y que en ese lugar se habían puesto a resguardo las donaciones porque había parajes a los que no se podía llegar.

La denuncia fue realizada por otro concejal, Sergio Clavería, quien se presentó en la sede policial de la localidad de Pichanal para denunciar, con fotografías y filmaciones en mano.

Clavería aseguró: “Para evitar que hicieran desaparecer las cosas yo, personalmente, otros concejales y algunos vecinos nos fuimos hasta la entrada de la finca hasta que llegó la Policía; allí el personal ingresó y constató que había mucho más de lo que todos pensábamos. Colchones, agua mineral, frazadas, plásticos y alimentos no perecederos estaban acopiados dentro de la finca”.



Una vez hecha la denuncia, la Policía de la Provincia de Salta hizo el hallazgo en la finca, ubicada a 2 kilómetros al sur de Embarcación.

Makar se defendió: “Dijo que la ayuda venía de la Nación para los inundados pero que en realidad se la habían mandado para que él la maneje”, explicó Clavería. “Esto es algo totalmente ilógico porque ese tipo de ayuda debe llegar a los municipios o a los concejos deliberantes, en último caso, pero no a una persona en particular, y menos tenerla guardada en lugar de entregarla a los damnificados”.



“Me di cuenta de que Makar no decía la verdad porque los colchones, el agua mineral eran de la misma marca de la que habíamos estado repartiendo en Dragones y que una semana antes había llegado desde Nación”, manifestó el concejal denunciante. Clavería también precisó que “la Policía hizo inventario de todo porque trabajaron hasta las 5 de la mañana y seguramente todos los involucrados deberán ir a declarar porque jugar de esta manera con la necesidad de la gente no tiene calificativos”.



Consultado por El Tribuno, Makar dijo que fue una denuncia “política”: “El intendente Llaya (de Embarcación) no aportó ni un kilo de carne para los inundados de Dragones y nosotros habíamos entregado parte de la mercadería que llegó de Nación. Estábamos esperando que baje el agua para llevar lo que falta y yo decidí guardarlo en la finca del señor Luis, porque es un vecino honorable, una persona de bien en la que puedo confiar plenamente”.



Makar confirmó: “La mercadería nos llegó de Nación para que la distribuyamos entre otros concejales porque fuimos nosotros los que hicimos las gestiones. La mercadería llegó a mi nombre y fue enviada por Dinacri, una dirección que atiende los temas críticos del Gobierno de la Nación”. “No es la primera vez que recibimos ayuda para distribuirla en el departamento San Martín y lo que no queremos es que nadie haga política con esta ayuda. Llaya y otros dirigentes están haciendo eso con los inundados”, acusó Makar.



La coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniela Vega, informó que la mercadería en cuestión fue gestionada por un grupo de concejales de diferentes partidos políticos de Embarcación pero que permaneció guardada en una propiedad privada “a la espera de poder ingresar a zonas que se encuentran sin posibilidad de acceso y así poder llegar oportunamente con la asistencia a la totalidad de los damnificados”.

Más allá de las declaraciones del Ministerio de Desarrollo Social, las redes sociales se llenaron de insultos e indignación para el concejal, sobre todo porque sigue subiendo fotos trabajando con los inundados.