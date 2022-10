Alberto Fernández dijo este lunes que una eventual postulación a la reelección como Presidente "no es un tema" que le preocupe en este momento, ya que ahora debe abocarse "en lo que aún tiene que resolver la Argentina".



"Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no, este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos; deben preocuparse cómo queremos construir un país en el futuro", señaló el jefe de Estado en declaraciones a Radio Perfil efectuadas previo a su viaje a San Pablo, Brasil, lugar donde se reunirará con Luiz Inácio Lula da Silva, quien el domingo se impuso en el balotaje ante el mandatario Jair Bolsonaro por 50,90 a 49,10% de los votos. En ese marco, el jefe de Estado afirmó que hay que centrarse "en lo que aún tiene que resolver la Argentina".

En la misma entrevista, Fernández tambíen consideró que es importante tener en cuenta si "los empresarios son intimados a entregar el 1% de su patrimonio para acceder al Gobierno", en referencia a las versiones del supuesto pedido que hizo el ex presidente Mauricio Macri en su candidatura en 2015 .



"Si son intimados a pagar coimas para la obra pública o ser perseguidos con los servicios de inteligencia, o si tienen que soportar que el déficit fiscal que se crea se tiene que resolver tomando deuda, tenemos que centrarnos en lo que tiene que resolver la Argentina", consideró Fernández.

El viaje de Alberto Fernández a Brasil para reunirse con Lula

El Presidente visitará a Lula acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y los diputados del Frente de Todos Eduardo Valdés y Carlos Heller.

"Es un líder como no se ha visto antes", definió Fernández al líder del Partido de los Trabajadores (PT). En este marco, también subrayó que la asunción de Lula como presidente de Brasil el próximo 1 de enero de 2023 ayudará a "volver a unir al continente".

Después de tantas injusticias que viviste, el pueblo de Brasil te ha elegido y la democracia ha triunfado.



Latinoamérica sueña. pic.twitter.com/w9QwNAwhGk — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2022

"Lo he tratado muchas veces, en funciones y como compañero. Tiene una enorme peculiaridad que es un liderazgo auténtico, y llega en un tiempo donde la región ha tenido muchos cambios. La llegada de Lula puede ayudar en volver a unir al continente, donde la globalización está en tela de juicio y adquiere otro significado. En la Celac faltaba la presencia de Brasil", consideró el mandatario de Argentina.



Fernández y Lula mantendrá una reunión este lunes al mediodia en el Hotel Intercontinental de San Pablo, donde el líder del PT brasileño celebró la victoria y pronunció su primer discurso tras el triunfo.

Por la tarde jura el nuevo ministro del Gabinete nacional

Fernández también tiene previsto para este lunes encabezar el acto en el que le tomará juramento al nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, quien asume en reemplazo del renunciante Jorge Ferraresi.



La presentación se desarrollará, a partir de las 18, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, según se informó oficialmente. Ferraresi deja el cargo para retomar la intendencia del partido bonaerense de Avellaneda.



Su reemplazante, intendente de Navarro con licencia, se desempeñaba hasta como secretario de Vivienda, área dependiente de la misma cartera nacional.