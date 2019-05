El precandidato presidencial Alberto Fernández volvió a insistir en la necesidad de unidad del peronismo al afirmar que "tenemos que estar todos en un mismo espacio, dando la pelea a un proyecto de país que está dando resultados muy poco gratos".



En ese sentido, señaló que viene mantiendo conversaciones con muchos dirigentes, entre los que mencionó al titular del Frente Renovador, Sergio Massa.



"Si no nos ponemos de acuerdo vayamos a las Paso y dejemos que la gente decida", sostuvo, y se esperanzó en que "ojalá se avengan a encontrar esa salida, son muy bienvenidos, muchos de ellos son dirigentes muy valiosos".



El ex jefe de gabinete habló en rueda de prensa, tras un acto que compartió con la gobernadora Alicia Kirchner en Río Gallegos.



Fernández declinó polemizar sobre las afirmaciones del senador Miguel Angel Pichetto, quien opinó que Cristina Kirchner es el poder en la fórmula que la tiene como candidata a vicepresidente.



"A Miguel lo quiero mucho y no quiero entrar en discusiones porque la verdad es que quien estuvo hasta el último día con Cristina fue Miguel, yo me fui a los 6 meses marcando mis diferencias", afirmó.



El precandidato presidencial sugirió pensar "si el reencuentro con Cristina no puede simbolizar el fin de esta grieta que nos torturó a tantos".



"No vengo a hablar mal de nadie, lo que les estoy proponiendo es que demos vuelta la página, una página ingrata que nos dividió", añadió.



En diálogo con los periodistas, Fernández señaló que su candidatura "no tiene nada de testimonial, yo soy un dirigente político. Testimonial nada".



Fernández informó además que pensaba acompañar el próximo martes a Cristina Kirchner en el inicio del juicio en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública al detenido empresario Lázaro Báez, pero dijo que no podrá hacerlo porque hoy le informaron que será testigo.