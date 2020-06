Tras anunciar la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por 21 días en el área metropolitana y en ciudades con circulación comunitaria de coronavirus, el presidente Alberto Fernández señaló este viernes que es probable que el país esté viviendo en este momento el pico de contagios por Covid-19.

"Desde hace más o menos dos semanas, desde que ocurrió lo de la villa 31, está más o menos el número de 900 personas diarias de contagio. El número creció muchísimo", dijo el presidente en diálogo con El Trece. "Puede ser que crezca un poco más", agregó.

También defendió el establecimiento temprano de la cuarentena en el país, que rige desde el 20 de marzo: "De ningún modo, nos adelantamos a poner la cuarentena. Si no lo hubiéramos hecho, no se podrían haber equipado los hospitales. Gracias a que hicimos la cuarentena evitamos un sinfín de contagios, y evitamos la circulación comunitaria del virus en el 85 por ciento del país".

"La cuarentena nos permitió que no ocurra lo que pasó en otros países donde debían decidir a quién atendían y a quién no", dijo y remarcó que, actualmente, en la Argentina "todos tienen condiciones de ser atendidos".

¿Por qué esta vez se extendió tres semanas más?

Fernández explicó por qué la extensión de la cuarentena será por tres semanas (hasta el 28 de junio) y no por dos como venía sucediendo. "Intentamos ir ordenando todo esto y no estar cada dos semanas revisando . Es para organizarnos mejor y darnos más tiempo. Además, para organizar las aperturas en el interior. La Argentina es más que la zona metropolitana (AMBA)", dijo.

"Cuando escucho decir que me enamoré de la cuarentena, me asombro porque lo que soñé cuando asumí no era enfrentar este tema", expresó, y volvió a polemizar con quienes consideran que la crisis económica es producto de las medidas restrictivas. "Lo que le pasa a la Argentina no es la cuarentena, es la pandemia que le trajo problemas a toda la economía mundial. Los países que no han hecho cuarentena han tenido resultados económicos iguales o peores a los que la hicimos", explicó.

La deuda y la economía del país

Por otro lado Fernández afirmó que los acreedores de la deuda externa "corroboran día a día" la "voluntad" del gobierno argentino en "encontrar una solución", pero advirtió sobre la necesidad de que "el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", ya que "no se va a hipotecar el futuro de la Argentina".

"Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de encontrar una solución. No nos hemos encerrado en dogmas ni en actitudes tercas, lo que sí queremos es garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", agregó.

En ese aspecto, advirtió además que "hoy estamos mucho más necesitados" que antes de la pandemia por coronavirus, "por eso tenemos que ser mucho más prudentes".

"Yo tengo confianza en que podamos encontrar un acuerdo en tanto y en cuanto los acreedores entiendan que no vamos a hipotecar el futuro de Argentina", remarcó.

Preocupación presidencial

En ese marco, agregó: "Yo siempre digo lo mismo, yo no tengo ningún interés en decir que resolviste el problema para tu gobierno y le dejaste el problema al que viene. Yo quiero que esto no sea más un problema para los argentinos, que la deuda no sea un condicionante para el desarrollo de los argentinos".

En ese sentido, contó que les explicó ese tema al grupo de empresarios que recibió el martes en la residencia de Olivos.

"Lo que ocurre también -apuntó el Presidente-, como siempre pasa en una negociación, es que hay posiciones más tercas, más duras, más firmes, y algunos acreedores que hacen más difícil la negociación, pero es una negociación".

Y reafirmó que el Gobierno "va a seguir negociando", y señaló que se ha "escuchando la contrapropuesta de los acreedores y estamos trabajando con el ministro (de Economía, Martín Guzmán), para ver de qué manera podemos acercarnos a la propuesta de ellos sin que esto signifique poner en riesgo el presente y el futuro argentino".

"Argentina tiene hoy muchas más necesidades que cuando empezamos esta discusión, porque esta discusión la empezamos antes de que el coronavirus se desatara", concluyó el mandatario.