El presidente Alberto Fernández participa este martes de la convención anual llevada adelante por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) que se realiza en el predio de La Rural.

Allí se refiere a lo que dejó el atentado a Cristina Kirchner la semana pasada en la puerta de su departamento en Recoleta, entre otros temas.

"No les demos más espacio a los cultores del odio, a los que se valen de la libertad de opinar para difamar y desalentar al pueblo", resaltó el mandatario, quien pidió no brindar lugar: "A los que se encumbran en la democracia solo para desprestigiarla con discursos que no dejan de repudiarla, a los que siembran la violencia con el solo objeto de enfrentarnos".

