Alberto Fernández participó este lunes del 57° Congreso Ordinario de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), actividad que se realizó en el predio de Parque Norte, a pocas horas de su vuelo rumbo a España donde iniciará una gira que luego lo llevará a Alemania, agenda oficial que contará con la cobertura exclusiva de cronica.com.ar.

Allí, el presidente de la Nación expresó que nunca ocultó los problemas de la Argentina y sostuvo que, así como se ocupa "de que el trabajo crezca", lo seguirá haciendo "para que el bolsillo de los argentinos sea cada vez más fuerte".

“Así como me ocupé, me ocupo y me voy a seguir ocupando de que el trabajo crezca en la Argentina, voy a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte, para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan”, dijo junto al secretario general de la CGT, Hector Daer; el titular de FATSA, Carlos West Ocampo, y las secretarias generales de las filiales de Oliva, Lucía Farfán, y de San Cruz, Silvia Leiva.

Además, Fernández aseguró que “tenemos la oportunidad de hacer una Argentina mejor, tenemos el deber moral de construir una sociedad más justa porque somos sobrevivientes de una pandemia. Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Que eso nos obligue a construir un mejor país, un país más unido y una sociedad más justa”.

