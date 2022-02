El presidente Alberto Fernández defendió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py, donde declara como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La defensa de la vicepresidenta, imputada en esta causa, convocó al mandatario por haber sido jefe de Gabinete de Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación y en ese rol intervenía en la redistribución de partidas presupuestarias, entre ellas de la obra pública.

"Es una decisión de carácter política no judiciable, me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio", resaltó Alberto Fernández, quien agregó además que "definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario" en los fondos adjudicados a la provincia de Santa Cruz.

En ese sentido, el jefe de Estado subrayó que que era "imposible" direccionar "fondos de una Ley de Presupuesto”, porque "es la ley más compleja de conseguir".

Noticia en desarrollo.