No era un encuentro que estuviera en la agenda del presidente Alberto Fernández pero, luego de que la Liga de Gobernadores peronistas mantuvieran dos horas de reunión “tensa” en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), hubo una convocatoria oficial a trasladarse a Casa Rosada. Desde las 15 hasta las 17 el Jefe de Estado se reunió con trece mandatarios provinciales para conversar sobre las presiones financieras que enfrenta el Banco Central para devaluar la moneda nacional, si habrá o no medidas económicas inmediatas tanto como si hará o no cambios en el Gabinete y otras áreas del gobierno.

“El Presidente transmitió que está trabajando para tomar las medidas pertinentes”, aseguró la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, al finalizar la charla con el Presidente y otros doce representantes de las provincias. Fue de las pocas mandatarias que compartió los ejes de la reunión a puertas cerradas en el Salón Eva Perón y confirmó que hay medidas económicas en análisis. Contó que puntualmente se dialogó sobre “la situación económica producto de la corrida cambiaria” y tanto la santacruceña como sus pares dieron a conocer su visión a Fernández.

Desde Presidencia informaron formalmente que Fernández “analizó junto a los gobernadores la coyuntura nacional al tiempo que dialogó sobre la situación de cada provincia”. Participó también del encuentro el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Son días de múltiples rumores en los pasillos de Casa Rosada sobre cuáles son las “medidas pertinentes” en las que trabaja el gobierno nacional para calmar a los mercados y aliviar el impacto de la inflación que en julio habría superado por algunos puntos porcentuales un 40% acumulado desde enero. En lo que va de la semana, dos decisiones se destacaron: un incentivo creado por el Banco Central para potenciar la liquidación de granos (proyectan que permitiría sumar unos US$ 2.500 millones) y un bono de $11.000 para que cobren el mes próximo los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

Al mismo tiempo, la danza de nombres y cargos sobre los que el Presidente evalúa un reordenamiento del gobierno del Frente de Todos continúa dando que hablar. Se destaca por encima de todas las versiones, el desembarco del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como Jefe de Gabinete Nacional. “Como cada vez que asume una responsabilidad pide total autonomía de decisión”, contaron de su entorno a Crónica.com.ar. Este viernes o sábado podría haber una reunión entre el tigrense y el Jefe de Estado para definir estas cuestiones, según pudo reconstruir este medio.

Con Fernández se sentaron en el Salón Eva Perón los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfran (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires) y, el último en retirarse de Casa Rosada, ceca de las 18, Jorge Capitanich (Chaco).

El adjetivo sobre la cita que mantuvieron los gobernadores sin la presencia del Presidente en horas del mediodía lo compartió con Crónica.com.ar una fuente allegada a uno de los presentes en el CFI. El clima fue “tenso” y en esos términos se conversó sobre el contexto político del Frente de Todos ya que los representantes de las provincias esperan algunas definiciones políticas que ordenen, en consecuencia, a una sobresaltada macroeconomía.

Alicia Kirchner dijo sobre esta primera reunión en el CFI que los mandatarios “analizaron la agenda federal que vienen trabajando en conjunto integrada por proyectos que tienen como objetivo el desarrollo de obras de infraestructura para las provincias y políticas que potencien la producción y creación de trabajo”.

En la misma línea se expresaron sus pares. Bordet aportó a través de Twitter: “Nos reunimos con la liga de gobernadores del Frente de Todos. Trabajamos en torno a proyectos para profundizar el desarrollo de obras de infraestructura para las provincias y políticas que potencien la producción y la creación de trabajo”.

