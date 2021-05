El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy un encuentro con el primer ministro de la República Portuguesa, Antonio Costa, en el Palacio Sao Bento de Lisboa, actividad con la que cerró la primera posta de su gira europea. Tras la reunión, Fernández afirmó que su Gobierno quiere un "acuerdo con el Fondo ( FMI) que se pueda sostener en el tiempo" y "no postergue más a los argentinos", en el sentido de que "no condicione el desarrollo de la Argentina".



El jefe de Estado hizo estas declaraciones al participar de una declaración conjunta con Costa, quien por su parte recordó que "cuando asumí el gobierno me encontré con lo mismo que Argentina tiene con el FMI. El sobrecargo de la deuda es muy duro”. Seguidamente, aseguró que “Argentina tiene todo el apoyo de Portugal en este tema para sensibilizar al FMI”, y destacó "la solidaridad entre ambos pueblos".

Fernández refirió además que con su anfitrión conversaron no sólo de las negociaciones que Argentina lleva adelante con el Fondo, sino también de la necesidad de "cambiar algunas reglas del sistema financiero internacional para un mejor desarrollo en estos tiempos pospandemia", como las "sobretasas que imponen a los países que superan cuotas de endeudamiento", tal como afectó también en su momento al país europeo.

Vacunas y cambio climático

En tanto, Fernández recordó también que en dos reuniones del Grupo de los 20 (G20) planteó "considerar la vacuna como bien global para facilitar el acceso de habitantes de todo el mundo porque es la única forma de lograr la inmunidad" contra el coronavirus, puesto que "el 90% de las vacunas se centran en diez países". Sobre este tema, Costa coincidió en la necesidad de "incrementar la producción de vacunas" contra el coronavirus e insistió en el valor de"la solidaridad" con los países que están en desventaja para conseguir las dosis.

Posteriormente, Alberto aseguró que para el Gobierno argentino el cambio climático es "un problema fundamental" y aseguró que, en ese sentido, pueden "avanzar en acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea" para "aprovechar este tiempo" y suscribir acuerdos complementarios, hasta que puedan concretar acuerdos comerciales.

Según se informó, Costa, al recibir a Fernández le dijo "Amigo, qué placer verte otra vez, ahora cómo Presidente!", y de esta manera le dio la bienvenida al mandatario mientras que luego de firmar una declaración conjunta ambos compartieron almuerzo con sus respectivas comitivas.

El Presidente llegó acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, y los secretarios de Culto, Guillermo Oliveri, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. Se trató de la segunda actividad oficial de Fernández, quien el domingo fue recibido por su par de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Nacional de Belén, durante cerca de 30 minutos.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán fue recibido por su par de Finanzas, Joao Leao.