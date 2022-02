El presidente Alberto Fernández declarará este martes como testigo en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada como " Vialidad" y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



El mandatario asistirá a los tribunales federales de Retiro para la audiencia que comenzará a las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal Número 2, en un debate que se realiza de manera semipresencial, con los jueces, testigos y un secretario en la sala y las restantes partes conectadas a través de la plataforma Zoom, a raíz de la pandemia de coronavirus.



El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la ex presidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Julio De Vido a raíz de su condición de ex jefe de Gabinete durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

.

El jefe de Estado anunció queDesde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enerootros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos

.

Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la ex presidenta,, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete,, quien declararía por videoconferencia. En la causa se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública vial a empresas de Báez en Santa Cruz.