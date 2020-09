El presidente Alberto Fernández destacó este lunes el rol del Estado para asistir a las necesidades de la sociedad, y les dijo a quienes critican la cuarentena que "el Gobierno nacional puso 3.000 camas de terapia intensiva y cada provincia y cada municipio hizo un esfuerzo para tener más respiradores y camas", al poner en marcha del hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, en el partido bonaerense de Escobar.

“Esto es lo que Néstor (Kirchner)me enseñó a hacer en los años en que fui su jefe de gabinete. Allí donde alguien lo necesite, tiene que estar el Estado auxiliando para que nadie pase necesidades”, manifestó Fernández al tomar la palabras.



Más tarde, el mandatario nacional se solidarizó con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti por el escrache que sufrió en su casa en la ciudad santafesina de Rafaela y llamó "a la reflexión" al comparar estas actitudes con "lo más vil del fascismo y nazismo".

.

"Me solidarizo con Lorenzetti, como me solidarizo con la vicepresidenta, que sufre permanentemente" los escraches.Luego, aseguró que le preocupa la propagación delpor todo el país e insistió en que "la pandemia no se ha terminado".“No todo es disputa política. Sabemos que tenemos disensos, es parte de la democracia, pero el respeto al otro es central para la convivencia”. enfatizó el mandatario.“Si hoy a ningún argentino le falta una cama donde ser atendido cuando la pandemia todavía no se fue, es producto de lo que fuimos capaces de hacer unidos en el tiempo de la cuarentena”, añadió a continuación.

En tanto, señaló que: “La democracia que hoy disfrutamos le costó 30 mil vidas a la Argentina. No vamos a negociarla, vamos a cuidarla”.