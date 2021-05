El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que "voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias", en obvia respuesta al fallo que más temprano difundio la Corte Suprema de Justicia, en favor de que el Gobierno porteño mantenga las claes presenciales, dada la autonomía que tiene la ciudad de Buenos Aires, pese a que ante la emergencia sanitaria y epidemiológica por coronavirus el Gobierno nacional había dictado un DNU para suspenderlas en el AMBA.

Fernández hizo esta afirmación en Ezeiza, en el marco de la puesta en marcha del Plan Federal Juana Manso que, con una inversión de 20.000 millones de pesos, brindará 633.000 netbooks fabricadas por empresas argentinas a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país, para darles acceso a la conectividad.

"Soy un hombre que ama el Estado de derecho y lo reivindico, que respeto las senencias judiciales, y que hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado y también deberemos luchar contra eso", disparó el Presidente, al aludir al fallo de la Corte.

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y el intendente local, Alejandro Granados, entre otras autoridades, Fernández arengó a los presentes a "estar más unidos que nunca, para cuidar a nuestros chicos, para cuidar a nuestros adultos mayores, para cuidarnos todos y todas, porque es un tiempo difícil, en el que hay un virus que el ojo himano no ve pero que ataca de modo impuiadoso no solamente la salud sino también la economía de llos pueblos. Ése es el verdadero enemigo que tenemos".

"Nade de los que hacemos es para complicarle la vida a nadie, lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos", remató Fernández.

Educación con "criterio de igualdad"

En cuanto a la actividad que encabezó, el Presidente destacó el rol del Estado para que los alumnos y alumnas accedan a la "conectividad" porque la lleva "donde hay una necesidad" y destacó que "donde hay una necesidad, hay un derecho". También aseguró que "el conocimiento es central" en este tiempo, pero dejó claro que la educación tiene que tener un "criterio de igualdad" y que para eso es necesario que todos los alumnos y alumnas puedan acceder a una computadora. Con ese criterio y según se informó, la prioridad la tendrán los establecimientos con alumnos que han tenido baja o nula continuidad pedagógica en 2020, y la distribución comenzará en aquellas provincias de menor nivel socioeconómico, y con mayor porcentaje de estudiantes desvinculados a raíz de la pandemia de coronavirus.