A pocos días de haberse cumplido diez años desde que el gobierno de Cristina Kirchner anunció la estatización de YPF, el presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el inicio de una obra clave en Vaca Muerta. Se trata del gasoducto "Néstor Kirchner", un proyecto que demandará una inversión de más de 3.000 millones de dólares y cuyo primer pramo se espera que esté listo el próximo año.

"Estamos parados sobre una enorme reservas de gas, que no tiene mucho sentido tenerla si no tenemos cómo transportarlo. Hoy anunciamos el inicio de los trabajos tendientes a crear ese gasoducto, que con toda Justicia se va a llamar Néstor Kirchner", destacó el jefe de Estado en la localidad neuquina de Loma Campana.

"Tiene mucha justicia, porque cruza el norte de la Patagonia hasta entrar a Buenos Aires y de allí esperamos que llegue a Santa Fe. Este gasoducto tiene todo eso que fue Néstor: hacer frente a las necesidades, poner el pecho, construir donde hacía falta construir, ponerse de pie donde hacía falta levantarse. Lleva el nombre de quien fue el mejor presidente que la democracia ha conocido", agregó Fernández, que fue acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Asimismo, el mandatario destacó la importancia de esta obra para el país. "Estamos poniendo en valor algo fundamental para el desarrollo de la ARgentina. No hay posibilidades de que la Argentina se desarrolle sin industria, no hay posibilidad de que la industria crezca sin energía, y no hay posibilidad de que esa energia salga de otro lugar que no sea del suelo argentino", recalcó en medio del viento patagónico.

Fernández recordó, además, la decisión tomada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2012 para nacionalizar el 51% de la petrolera que estaba en manos de la empresa española Repsol. En su análisis, el jefe de Estado dijo que la estatización dio lugar a dos pensamientos: "Una YPF pujante, creciente, que también fuera testigo para los precios de la energía. O una empresa declinante, que cediera espacio a otros intereses, como fueron los años del gobierno que nos precedió", manifestó.

“En los dos casos estuvo en manos del Estado, pero en un caso hubo una política, y en otro caso hubo otra”, comparó Fernández, tras enfatizar que su gestión está "revirtiendo el problema de la falta de energía de esos cuatro años".

"Estamos celebrando los 100 del nacimiento de YPF, los diez años de que la Argentina volvió a recuperar la soberanía y el control energético, y estamos celebrando también que esta Vaca Muerta está más viva que nunca", concluyó el Presidente, en un acto donde se mostró junto al gobernador neuquino, Omar Gutiérrez; el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez; y el titular de YPF, Pablo González.

Gasoducto "Néstor Kirchner": cuáles son las característas de la obra

El proyecto será construido en dos etapas: tendrá un primer tramo que conectará Tratayen con Salliqueló (558 kilómetros de caño) y permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/d. El segundo, en tanto, servirá para llegar con gas natural a la provincia de Santa Fe.

De esta manera, la obra puesta en marcha por Alberto Fernández abrirá la posibilidad de llegar con gas natural a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también exportar a Brasil y norte de Chile.

La construcción del gasoducto "Néstor Kirchner" es un punto fundamental para el sector energético del país, sobre todo para reducir el gasto en subsidios en la compra de gas al exterior.