Única solución: la vacuna

El gobierno decidió mantener la cuarentena o, como le dicen ahora, el “aislamiento social” hasta el 25 de octubre. Esto recae con más intensidad en 18 provincias que sufren el flagelo del coronavirus. En tanto afloja un poco en el AMBA, donde la Capital muestra nuevas actividades y el conurbano intenta abrir algunas áreas aún sin estar convencido.

Por eso en este capítulo inicial de nuestra página de “Intimidades” sólo nos vamos a referir a una frase que interpretamos como muchos otros: “El virus circula por el aire, hay que cuidarse”. Lisa y llanamente el concepto surgió el viernes de un gobernador: el de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien sentado junto al presidente Alberto Fernández hizo los comentarios más amplios e instaló su criterio sobre la pandemia. No hay vacuna; no hay tratamiento, por lo cual hay que protegerse con todos los protocolos y los consejos de los infectólogos y expertos directos, que dan sus opiniones de acuerdo a los movimientos que se observan a cada instante.

En una palabra: si crece, si se reduce, si lo vamos a buscar o si aparece en el momento menos pensado, a protegerse. “No hay vacuna por el momento y puede estar en cualquier ‘aire’ del país”, dijo una voz muy acreditada. Masticaba bronca “porque nos echamos la culpa unos a otros, haciendo jugar la política, y lo concreto es que el bicho no se va”. Se dio media vuelta y se fue. Era un experto en la materia que no quiso hablar más y pidió reserva de su nombre.

Este escriba que recibió este mapa informativo con precisión resolvió ingresar a otros climas difíciles que estudia el gobierno para ver si alguna vez podemos respirar a fondo y superar los graves problemas que nos aquejan. Por eso fijamos la tarea periodística en la presencia en Buenos Aires -habrá luego otros temas- del Fondo Monetario Internacional.

Un FMI calladito, pero...

Comenzó a moverse en la Argentina el FMI. Llegó y se entrevistó con todos. Empresarios, CGT, entidades afines y por supuesto con el saludo del momento, “codo a codo” con el gobierno. Nadie dijo nada, pero hicieron un “toco y me voy” para saludar al presidente Fernández los dos “conductores” de la misión: Julie Kozack y Luisa Cubedou.

Un saludo de apenas 15 minutos y de inmediato a la tarea. Antes de su llegada a Buenos Aires, hubo un llamado telefónico de eso que ahora llaman videoconferencia (se ven todos) de la jefa máxima del FMI con el mandatario y le reiteró que “no vamos a negociar ningún ajuste”. Eso se lo dijo casi siempre en todos los contactos que tuvo y sigue manteniendo.

Pero un “pajarito” informativo indicó que la entidad crediticia tiene un informe muy privado que da cuenta de los graves problemas socioeconómicos que atraviesa la Argentina y que “en algún momento de la negociación los va a poner sobre la mesa”.

Ahora todo es suavecito y “como si fueran dos enamorados que dialogan, pero despuésà”. Crónica escuchó todo esto de voces sumamente autorizadas y lo publica con absoluta responsabilidad informativa. Hoy, domingo, los expertos regresan a su país. “Esto irá para largo”, convinieron en todas las reuniones que mantuvieron. Desde nuestro gobierno repiten constantemente: “No vamos a perjudicar al pueblo y no vamos a firmar nada que lo perturbe en lo más mínimo”. Ellos dicen que “no van a perjudicar a nadie”. Veremos si es cierto.

Hay una lucecita

Las últimas medidas son tomadas por ciertos sectores como “lucecitas que se van abriendo para mejorar apenas la situación económica”. Otras áreas son filosas contra el gobierno y expanden opiniones que no sólo sorprenden sino que aterran. Hay, sin duda, problemas, mejor sería decir “problemones”, pero podrían marcarse con menos tenacidad.

Hay una gran pobreza; hay una gran desocupación; hay percepción en algunos funcionarios que sorprenden con conceptos no equivocados pero sí fuera de contexto en estos momentos. Es así que surgió una directiva del Presidente destinada a que se hable mucho de medidas de productividad o mejor dicho “hechos concretos” sobre la producción en el país y la forma de encararlo de inmediato.

Se ha proyectado al ministro de esa áreaà para que contacte al sector y comiencen a avanzar. Justamente en varias circunstancias se habló de los programas realizados por Juan Perón que dieron fruto de inmediato y que ahora pueden aplicarse con la tecnología de los tiempos.

Dicen que “ahora, en estos días se están acordando un poco del tres veces presidente”. Y bueno, se acerca el Día de la Lealtad. Seguramente se mirarán unos a otros para saber quién es leal.

Las tres efes

Llegó, saludó al que pudo y después se fue a almorzar con el Presidente. Recorrió con sus ojos todo el camino, ya conocido, y los temas incluyeron todo lo pasado y lo que vendrá. Se trata de alguien que tiene una labia inalcanzable y sin duda sabe manejar la estrategia en cualquier área donde esté. Su nombre: Aníbal Fernández.

Comió con el Presidente y días después volvió a estar con él a solas. Los dos Fernández -ambos fueron jefes de gabinete de los gobiernos K, y Aníbal también fue ministro del Interiorno dejaron un solo tema sin tocar. Y la F mayor, Cristina, fue tópico especial de la entrevista donde se la elogió por su actual característica de comandar el Senado y evitar cualquier tipo de declaraciones públicas, aun cuando de vez en cuando se manda algún tuit.

Las tres F estuvieron a la orden del día. Él dijo que “no”, pero algunos dicen que le ofrecieron un cargo “a futuro”. Es propósito elaborar y desarrollar un nuevo futuro dentro del contexto educacional y de allí que lo han convertido en un verdadero desafío. Por eso la profesora Lili Ochoa, coordinadora de prensa y comunicaciones de la Junta de Asociación Privada de Escuelas Educativas de la República Argentina (Cordiep), formuló declaraciones que anuncian conferencias y eventos demostrativos para los días 19, 20 y 21 de este mes.

Este evento de Cordiep 2020, denominado 18 Encuentro Federal de Escuelas Públicas de Gestión Privada, “es para toda la comunidad educativa, propietarios y representantes legales de colegios, directivos, docentes, profesionales e interesados en la profesión”, dijo la profesora Ochoa.

Las exposiciones abarcarán numerosos temas. La entidad máxima organizadora es presidida por el profesor Alberto Revagliati, quien ha invitado al ministro de Educación y altos funcionarios del gobierno, así como privados, “para conocer ponencias que son sumamente relevantes para la acción educativa del país”, declaró finalmente la profesora Ochoa. Hay que estar presente y comunicarse con cordiep.org.ar. Envía un saludo a través de Crónica a todos los educadores del país.

En la Rosada escuchan todas las versiones habidas y por haber. Dicen que el otro día el Presidente, leyendo uno de esos chimentos sobre Cristina, la vicepresidenta, dijo más o menos así: “¿Es posible que uno no puede hablar con la vice porque enseguida comentan que me da órdenes? ¿Acaso un presidente no puede hablar con su vice sobre cualquier tema y hasta recordar a sus familiares?”.

Enseguida se refirió a otras cosas. Era una reunión del círculo de cinco. Lo que sí se comentó en pasillos de Balcarce 50 es cierto olvido del gobierno por el cumpleaños del General el 8 de octubre. Alguien con algunos años encima quiso justificar: “Se deben haber olvidado con tantos problemas que se suceden”.

Otros cercanos se miraron entre sí, sin decir una sola palabra. Voy o no voy. Lo piensa Alberto Fernández acerca de si cruza el charco o no. Desde el Uruguay comentan que se va a entrevistar con Luis Lacalle Pou, a quien le falló cuando asumió. Ahora parece que quiere ir, pero no se decide. Aquí termina este segmento.

Se busca embajador

Se reunieron el presidente Fernández y el canciller Felipe Solá. Lo hicieron el sábado y lo repetían hoy en horas a confirmar. Hablan de muchos temas diplomáticos, pero en especial de un puesto que ahora debe cubrirse: el nuevo embajador en Rusia.

Renunció la que estaba nombrada y nunca asumió, Alicia Castro. Recuerden que la dama se fue enojada después que la Argentina se sumó a la condena en la ONU al gobierno de Venezuela por acciones violatorias de los derechos humanos. Ahora se busca cubrir el cargo en el país que gobierna Vladimir Putin, donde hay muchos negocios comerciales que concretar y vale la pena que la Argentina obtenga divisas.

Nosotros, en tanto, seguiremos con los contactos periodísticos para sumar mucha información, y si son primicias, mejor, para dentro de siete días volver a brindarles a nuestros lectores la tarea periodística acostumbrada todos los domingos. Ahora a continuar gozando este fin de semana largo y abrazos para todos. •