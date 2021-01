El presidente Alberto Fernández recibió a los padres de Fernando Báez Sosa, el joven de cuyo asesinato a manos de una patota de jugadores de rugby se cumplirá un año este lunes.

“Vinimos a pedir justicia por nuestro hijo y que los asesinos paguen por lo que le hicieron a Fernando. Ellos se consideraron superiores y nadie es más que uno en esta vida, todos somos iguales. Lo que hicieron no tiene perdón”, dijo Graciela Sosa, madre de la víctima, al salir de la Casa de Gobierno.

En tanto, Silvino Báez, padre de Fernando, expresó que “el presidente se comprometió con nosotros a que habrá justicia y se puso a disposición nuestra. Nos atendió muy bien, esta reunión es un espaldarazo enorme para nosotros. Por lo demás, fue una reunión privada y lo que hablamos queda entre nosotros”.

.

El crimen ocurrió en la madrugada del 18 de enero del año pasado, a la salida del boliche Le Brique, de Villa Gesell. Un grupo de diez muchachos, en su mayoría jugadores de las divisiones juveniles del club de rugby Náutico Arsenal Zárate, esperaron a Fernando para saldar una discusión que habían tenido con su grupo de amigos dentro del local. El joven cayó inconsciente como producto de los golpes. Según las pericias, un puntapié en la cabeza le causó la muerte.

Por el crimen están detenidos Máximo Thomsen; los hermanos Ciro, Luciano y Lucas Pertossi; Enzo Comelli; Matías Benicelli; Blas Cinalli y Ayrton Viollaz. Todos ellos cumplen prisión preventiva en el penal de Melchor Romero, a la espera del juicio. “No tengo palabras para los asesinos de mi hijo. La verdad, no me interesa hablar con ellos ni con sus padres, no tenemos ganas” dijo Silvino Báez.

.

Por su parte, Graciela citó una carta encontrada hace pocos días y que su hijo fallecido había escrito poco antes de morir, en la que mencionaba sus deseos de formar una familia y devolver todo el amor recibido de sus padres. “En esa carta Fernando destacaba cómo sería dentro de 10 años. Nos emocionamos muchísimo con mi marido cuando la encontramos, nos pusimos a llorar porque eran anhelos que nunca van a llegar, quedaron truncos en el camino”, contó.

La familia de Báez Sosa también informó que el domingo, un día antes del primer aniversario del hecho, se realizará una colecta en Parque Rivadavia con el apoyo de la ONG 18 de Diciembre. Lo recaudado será destinado a ayudar a gente carenciada y con necesidades. “Fernando era muy solidario y así queremos homenajearlo. Será un día difícil, pero vamos a poner toda la fuerza porque sabemos que él estará allí con nosotros”, dijeron sus padres.