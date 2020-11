El presidente Alberto Fernández sostuvo esta mañana que el proyecto del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por Diputados y girado en revisión al Senado, "no es un castigo a los ricos" y resaltó que debería "ser el inicio de un punto de arranque de una Argentina más solidaria".



"Tendría que llamarse ley de solidaridad, porque es el aporte de los que más tienen en favor de los que más necesitan", dijo esta mañana el mandatario en declaraciones al canal A24.

Así se refirió al proyecto que alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales. La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando. .



El Presidente explicó que se trata de una iniciativa que "está en sintonía con lo que se ha hecho en muchos lugares de mundo" y dijo que "el proyecto ha tenido en cuenta a quién afecta y cómo afecta". En concreto, la propuesta alcanza a patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.



Esta madrugada, tras un debate de trece horas –se inició a las 14,30 del martes-, el oficialismo consiguió 133 votos para aprobar el proyecto con el apoyo de representantes de bloques provinciales. En tanto que Juntos por el Cambio encolumnó a 115 diputados detrás del rechazo, entre ellos la representante del Movimiento Popular Neuquino y la lavagnista Graciela Camaño. Los dos diputados de la Izquierda se abstuvieron al momento de votar, en tanto que se registraron cinco ausencias. .



"La pandemia obligó a multiplicar mucho la inversión del Estado para ayudar a sectores de la sociedad en esta situación difícil", explicó y resaltó que "pudimos pasar la pandemia sin conflictos sociales en un enorme esfuerzo que el Estado hizo". El Presidente, en busca del equilibrio fiscal

El pedido de contribución extraordinaria, por única vez, a los que más tienen está en línea con uno de los objetivos económicos del gobierno para el año próximo sobre el equilibrio fiscal, el Presidente respondió que existe una "obsesión con el equilibrio fiscal" y que como el "déficit fiscal siempre es malo, hay que tratar de minimizarlo todo lo que podamos".



"Estamos viviendo situación excepcional, y como tal, hay que buscar soluciones excepcionales, y lo que plantea esa ley es pedirle a los que más tienen, que solidariamente colaboren con los que menos tienen", insistió. .



Asimismo, destacó la necesidad de "dar inicio a un país distinto donde la solidaridad empiece a funcionar porque los desequilibrios son muy grandes".



Fernández también contó que les propuso a los empresarios "que me dieran si tenían una mejor propuesta, pero nunca llegó nada" y que incluso los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller -autores de la iniciativa- "se reunieron con ellos pero al final nunca hubo propuesta" alternativa.



El Presidente reafirmó que "no es un impuesto" y que, por lo tanto, "no tiene sentido" pensar que los afectados puedan concurrir a una instancia jurídica para impugnarlo. .



"Quisiera que entiendan a los que les toca hacer este aporte que están ayudando a que el país se recupere y que todos argentinos sepamos quienes son y estemos agradecidos a ellos", expresó.



"No es un castigo a los ricos, sino una toma de conciencia a los sectores que mejor están en condiciones de ayudar a los que están peores", dijo el mandatario y concluyó: "Ojalá un día hagamos un acto y digamos 'éstas fueron las personas que en situaciones de emergencia colaboraron con todos'".