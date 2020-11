El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que "ver la inclusión de la mujer y la diversidad aceptada en un gremio" lo "enorgullece mucho".

Al participar de la apertura del XLVII° Congreso Ordinario Nacional de la Asociación Bancaria, en el marco del cual se firmó un acuerdo salarial, el mandatario destacó la participación de mujeres en el plenario y dijo que "es algo que siempre" le reclama "al sindicalismo".

Sus declaraciones tienen que ver, también, con que este 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Presidente reafirmó que, en el país, la pandemia de coronavirus "dejó en evidencia grandes desigualdades que en los últimos cuatro años se profundizaron enormemente por las políticas del Gobierno anterior".



Fernández dijo también que "lo primero es ponerse del lado de los más postergados" porque la primera obligación es "rescatarlos", y destacó que "no hay derecho a decir 'vos sobrás'".

El Presidente habló sobre el acuerdo con el FMI

El jefe de Estado también detalló que, "esta vez, los acreedores son los que están pagando el ajuste; no la gente", y dijo que "todos queremos crecer y cumplir, pero no queremos más que, para cumplir, el costo lo paguen los que menos tienen".



Fernández insistió en que el Gobierno nacional "no está ajustando, como algunos dicen", y volvió a destacar el crecimiento en la inversión previsto en el Presupuesto 2021.