Por Roberto Di Sandro

El Decano | 72 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Fuerte actitud

El Presidente reveló detalles de cómo se profundiza la lucha contra el coronavirus. Con amplitud, Crónica menciona detalles de lo que está pasando y de lo que viene. En este espacio tratamos otros temas, que tienen mucho que ver con la pandemia. Uno de ellos es sin duda el socioeconómico. Hay situaciones que atraviesa la población que alcanzan niveles de altísima gravedad. El pasado sábado, después de reunirse con los infectólogos y preparar el discurso de la noche, Alberto Fernández recibió informes ampliados del panorama económico y en especial de los contactos que se mantienen con los bonistas. Se decidió estirar las negociaciones hasta el 2 de junio, pero tomar el toro por las astas en torno a la política de precios y también en lo que hace a los sueldos. En el curso de la semana, Fernández se reunirá con la CGT, los empresarios y dirigentes afines. Dicen fuentes bien informadas que habrá novedades para aliviar los bolsillos. Otras novedades a continuación.

Mediano optimismo

En una comunicación telefónica del ministro de Economía, Martín Guzmán, con Larry Fink, figura que comanda BlackRock -grupo que representa a los bonistas-, se pusieron de acuerdo para estirar las negociaciones hasta el 2 de junio. Se mantendrá la posición argentina de “no perjudicar para nada” el bolsillo de la población y se profundizará de qué manera se hará una quita que alivie la situación de nuestro país. El default en que está la Argentina es “técnico” y ya el Presidente, antes de vencer el plazo

reveló que esta situación “no es de ahora sino desde hace varios meses y por lo tanto debemos seguir negociando”. En otro orden está tratando la situación de precios y salarios. Se reúne con empresarios y ahora lo hará con la CGT y se determinará en qué forma se establecerán los aumentos. “Todo está aumentando”, le han dicho al Presidente, “pero hay algo que no para de incrementarse: son las prepagas”. Allí pondrá el ojo. Vuelven a repetir que habrá “contundentes castigos”. Ya lo han dicho varias veces. Háganlo de una vez.

Entérese

Difícil en estos tiempos un “mano a mano” con funcionarios de cualquier nivel. La cuarentena “nos” tiene a todos guardados en casa. Sin embargo el celular con su tecnología de distintos nombres busca acercarnos. Claro que el teléfono, celular o fijo, es más fácil para algunos “viejitos” bastante alejados de todas las sorpresas modernas que surgen. Igual sirve para conectarse. Por eso sabemos que el Presidente avala como jefa de la Agencia Federal de Inteligencia a Cristina Camaño.

A diario o día por medio habla con ella, porque quiere saber todo. Por eso Olivos es el centro obligado de las visitas. Ahora van más separados porque el número uno hace poco tiempo se olvidaba que también está confinado y recibía a grupos de funcionarios y de gente y se olvidaba de ponerse el barbijo. Ahora, tras la recomendación del Comité de Especialistas y de su “sombra” Ginés González García, cumple las reglas. Se escuchó en los senderos residenciales un comentario que no estaba en la agenda de nadie: “Estamos todos ‘abrazados’ con el alma y la palabra y los partidos políticos tradicionales, que ahora no saben ni cómo se llaman, ni salen por lo menos en esta circunstancia terrible que vive el mundo a dar su opinión de apoyo al gobierno por la acción que desarrolla”.

Además le añadieron “este respaldo no tiene nada que ver con los enconos políticos que ahora deben quedar de lado”. No vendría mal una declaración conjunta de mujeres y hombres de cualquier edad que todavía recuerdan su paso por las agrupaciones tradicionales. ¿No les parece? Una joven fanática de Crónica está cumpliendo 21 años. Se trata de María Emilia Aragona, hija de un reconocido hombre del peronismo, el Vasco Aragona, hombre querible de Marcos Paz, también fanático no sólo de nuestro diario sino de nuestras pantallas. Al unísono se sumó José Luis Puertas, quien también recibe felicitaciones por festejar su onomástico mañana, en el día de la patria. Teléfono no, WhatsApp sí. Es el que le mandó Roberto Lavagna al Presidente rechazando cualquier propuesta para estatizar acciones de empresas. Era una idea de la diputada Fernanda Vallejos, muy K ella, que pretendía que el Estado se quede con acciones por la asistencia precisamente otorgada a las empresas por el coronavirus. Dijo Lavagna que “se debe ser cauteloso y tener un equilibrio individual, requisito para el bienestar y la justicia social”. Claro que otros, con absoluta independencia de criterio, se asombran de que a grandes empresas se les otorgue una especie de subsidio por la enfermedad que azota al país y al mundo, cuando no la necesitan.

Siga enterándose

Hay muchas cosas más que se “cuelan” en este espacio informativo tipo rumor que incluimos en el habitual segmento de “Breves y sabrosas”. Crónica supo que en una página de la ardua labor presidencial está anotado un asunto que se denomina “futuro de las PASO”, ese sistema de elecciones previo a las definitivas. Han llegado hasta el despacho de Wado de Pedro, un ministro del Interior de bajo perfil (nunca habla), una serie de propuestas que ya tenía previstas el gobierno acerca de “suspender” las PASO para el año que viene. Fernández destacó que no es momento de analizar el tema, pero lo subrayó para el momento oportuno. También se incluyen en dicho análisis la elección al Parlasur, con lo cual en su debido tiempo habrá que tratarlo, pero debe salir por ley cualquier suspensión o eliminación. Un profundo conocimiento de la situación socioeconómica brindó a periodistas de televisión un hombre que años atrás pasó por la administración pública y ejerció cargos de importancia en la Casa Rosada y dentro del Ministerio de Bienestar Social.

Ahora jubilado, tuvimos la satisfacción de encontrarnos con el abogado Sergio Daniel Carrodani, quien mostró un panorama claro y preciso de los momentos que vivimos. Además, para el que escribe esta columna resultó sinceramente emotivo porque se trata del padre de Javier Carrodani, un colega de Crónica. La vida siempre nos junta a todos en este universo. Está llegando al gobierno, a través de mensajes enviados por gente que la está pasando mal, un pedido de moratoria a fin de que se extienda por cinco o seis meses el pago de la luz, el gas, el agua y el ABL.

“Que lo pague el Estado porque no tenemos un peso y por lo menos hasta que encontremos trabajo”, solicitaron. No sólo de los vulnerables llegan reclamos, sino también de vastos sectores de clase media que la están pasando muy mal, especialmente de aquellas pymes que esperan una ayuda inmediata del gobierno. Según una información recogida en el ámbito gubernamental, el ministro Daniel Arroyo está movilizándose constantemente para aliviar situaciones. El gobierno sigue todas las reacciones en torno a opiniones vinculadas con el programa de lucha contra el Covid-19. El otro día altas figuras oficiales se preguntaban por qué algunos sectores periodísticos dicen que se pelea Fernández con Horacio Rodríguez Larreta, y este con Axel Kicillof, y presionan sobre el gobierno “para que abra comercios y se creen aglomeraciones”. Ambos funcionarios volvieron a desmentir lo de las peleas. “Sí hay cambios de opiniones”.

El propio Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, cuando le preguntaron sobre un “rostro adusto” de Kicillof hablando con periodistas, fue contundente: “Hay preguntas subjetivas que crean confusión. Hay que ser objetivo y pensar que los que están al frente de este programa de acción sienten responsabilidades y preocupaciones que no pueden sacarse de encima”. También recogieron todos los medios que, precisamente por la tarea y esfuerzo que realiza el gobierno, ha crecido la imagen de Alberto Fernández. Los números especifican que esa alza se contrapone a la fuerte caída de la economía. Hay muchas expectativas futuras.

El gobierno y el campo

El Presidente, en medio de este complicado panorama de la cuarentena, hace treguas para atender temas que son de relevancia, más dentro de la economía. Recibió un informe del ministro de Agricultura, Luis Basterra, sobre los movimientos que realizan los trabajadores del campo “para producir diversos frutos de la tierra y lograr tareas que sirven para respaldar las economías de los trabajadores”. El informe fue ofrecido al ministro por el secretario general de peones rurales (Uatre), Ramón Ayala, quien refiere allí la acción solidaria que realizan y el cumplimiento de los protocolos emanados del Poder Ejecutivo nacional.



“Estamos llevando adelante las buenas prácticas agropecuarias”, dijo el dirigente y en el informe presentado al mandatario se advierte una serie de premisas que tienen mucho que ver con las estructuras gubernamentales de alcanzar una producción adecuada, a pesar de atravesar una situación grave dentro del contexto económico. Aquí termina el espacio de hoy de “Intimidades”. El domingo retornamos y esperamos que mañana brille más que nunca el sol de la Patria en este nuevo aniversario de nuestra Revolución de Mayo. Salud al Pueblo Argentino.