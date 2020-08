El presidente Alberto Fernández sostuvo este sábado que el proyecto de reforma judicial, que el gobierno nacional envió al Congreso, "busca que el sistema no funcione a partir del gobierno de turno".



"Podrán decirme lo que quieran, pero la reforma judicial que propongo busca que el sistema judicial funcione no a partir del gobierno de turno o a favor del poderoso", sostuvo el mandatario esta mañana, en declaraciones a FM Pop.

En otro orden, el jefe de Estado afirmó que "nos jactamos de darle de comer a 400 millones de personas, pero el modo en que se distribuye el ingreso en Argentina es totalmente injusto". En ese marco, consideró que "estamos en el continente en que más desigualdad existe, es peor que África porque la distancia entre ricos y pobres es más grande".

Días atrás, afirmó: "No me estoy peleando con la Corte, no tengo nada con la Corte. Lo que es necesario pensar es cómo funciona el servicio de justicia, mas allá del número de integrantes de la Corte. La Corte fue avanzando jurisprudencialmente, cuando hay arbitrariedad, cuando hay riesgo constitucional, per saltum, y eso hizo que la discrecionalidad de la Corte sea muy alta. Son cosas que hay que revisar".