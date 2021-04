El diputado nacional por Mendoza Alfredo Cornejo salió a contestarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego que el mandatario bonaerense criticara el comunicado que emitió Juntos por el Cambio tras la reunión entre Nación, Provincia y Ciudad para consensuar medidas para lidiar con la segunda ola de contagios del coronavirus.

El martes, Kicillof se cruzó por las redes con la oposición luego que lanzaran un documento rechazando algunas medidas. Ahora fue el turno de Cornejo, quien le respondió: "Vergonzosa es tu gestión”

"Vacunados Vips, la violación de Derechos Humanos en Formosa. Sumale los bonaerenses inmersos en una ola de inseguridad tremenda y vos siempre mirando al costado”, escribió el diputado por Mendoza en su cuenta de Twitter.

Vergonzosa es tu gestión @Kicillofok . Vacunados Vips, la violación de DD.HH en Formosa, sumale los bonaerenses inmersos en una ola de inseguridad tremenda y vos siempre mirando al costado https://t.co/KJHFQmakKT — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 7, 2021

Su respuesta llegó luego de las críticas del gobernador de Buenos Aires al comunicado que emitió Juntos por el Cambio: “Pareciera que está bien cuidar a Mendoza, pero quiere que el resto del país esté desprotegido“. Además, Kicillof trató de hipócritas a los dirigentes de la oposición por rechazar medidas que jurisdicciones bajo su dirección habían aplicado.

"Cuánta hipocresía. Intendentes y Gobernadores de JxC tomaron ya medidas restrictivas: Mendoza, Olavarría, La Plata y otros. En particular, Cornejo, mendocino firma el vergonozoso comunicado", escribió Kicillof en su cuenta de Twitter.

No sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo. Además, cuánta hipocresía. Intendentes y Gobernadores de JxC tomaron ya medidas restrictivas: Mendoza, Olavarría, La Plata y otros. En particular, Cornejo, mendocino firma el vergonozoso comunicado. — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 7, 2021

En otro tuit, el ex gobernador de Mendoza expresó: “Los mendocinos tenemos el orgullo de no seguir con restricciones improvisadas”. “Cuidamos la salud y la economía, vos tendrías que dar cátedra de eso, pero fracasaste y no te queres hacer cargo”, agregó.

Restricciones en Mendoza

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, mantuvo una reunión el pasado lunes con todos los intendentes de la provincia y luego anunció la restricción de circulación entre las 0:30 y las 5:30

Además, en eventos en lugares habilitados al aire libre, se deberá respetar la distancia de hasta un metro cuadrado por persona y hasta un máximo de 250 personas.

En tanto, en los eventos que se realicen en lugares cerrados, será con la capacidad del salón de hasta 50% y con un máximo de 250 asistentes.

Por otro lado, la actividad deportiva que se realiza de forma cerrada es sin público y la que transcurre al aire libre puede ser con público de hasta 250 personas.