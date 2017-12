El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó el allanamiento del domicilio que el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray tiene en el barrio Talar del Lago I en la localidad de Tigre, en el marco de una causa en que se lo acusa por contrabando agravado denominada "autos diplomáticos".



El allanamiento se realizaba esta mañana por la Prefectura Naval en búsqueda de un expediente administrativo sobre la concesión de una patente diplomática a un vehículo de un representante taiwanés en la Argentina.



Echegaray es el único imputado por este caso concreto por el cual fue indagado el 19 de diciembre pasado, en donde él se presentó, declaró por varias horas y defendió su intervención en el trámite por el cual concedió la patente diplomática.



La Justicia fue en búsqueda del expediente pero no hubo éxito y no fue positivo el allanamiento en la casa del Talar del Lago, en la localidad de Tigre: sólo se llevó la prefectura unos registros informáticos que van a ser analizados por el juez.



En 2006 cuando Echegaray era Director de la Aduana, intervino en ceder una patente diplomática a un vehículo de alta gama a un representante personal diplomático de Taiwán cuando ese país no tenía rango de embajada en la Argentina.



Además, tal cual se lo imputó, al momento de entregarse la patente diplomática no se le dio intervención, como debería haberse hecho, al Ministerio de Relaciones Exteriores.



El ex titular de la AFIP es investigado por presunto contrabando agravado y en los próximos días el magistrado resolverá su situación procesal.