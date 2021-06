Por Francisco Nutti

@FranNutti

Mientras la crisis económica profundizada por la pandemia del coronavirus agudiza la problemática en torno al acceso a la vivienda, los precios de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires continúan en alza: en el primer semestre del año subieron un 22,5% y, en 12 meses, ya acumulan un incremento de más del 71%.



Los datos surgen de un estudio realizado por el portal Zonaprop, que informó que los valores de los alquileres subieron en los primeros cuatro meses del año apenas por encima de la inflación, mientras que en mayo, el incremento fue del 3,9%, en comparación al mes anterior.

Este incremento, según fuentes del sector, se debe a la caída en la oferta de propiedades, como consecuencia de la nueva ley y del DNU que congeló 12 meses los contratos.

.

"A partir de que entró en vigencia la nueva ley de alquileres, el 1° de julio del 2020, hay muchísima demanda y muy poca oferta", confirmó en diálogo con "Crónica" el Presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, quien hizo énfasis en la situación complicada por la que transita el rubro al que representa: "Las ventas están por el piso, no suenan los teléfonos, no hay consultas", aseguró.

Vivir solo, un lujo



El informe detalló que los inmuebles que más aumentan sus valores de alquiler durante el año son los departamentos usados y los grandes de tres ambientes o más. Pero entonces, ¿cuánto cuesta vivir sin compañía en un monoambiente?

De acuerdo a una inmobiliaria consultada por este medio, los meses previos a que se sancionara la nueva ley de alquileres, "un monoambiente en un barrio del centro de la Capital Federal se conseguía a $11.000, pero en la actualidad no hay ninguno por menos de $18.000". Asimismo, "un dos ambientes que costaba 15.000 hoy no baja de los $30.000".

Crece la preocupación entre los inquilinos por lo que tienen que pagar mes a mes.

En esa línea, el relevamiento del sitio web destacó que "un departamento medio de dos ambientes y 50 metros cuadrados (m2) cuesta $ 37.575 al mes. Mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor de $ 52.152 mensuales.

En cuanto a los barrios, Puerto Madero es el más caro con un valor promedio, por un dos ambientes, de $ 75.235 al mes. En un segundo lugar, se ubica Palermo ($ 44.559) y luego Núñez ($ 43.870). Los barrios que representan los alquileres más económicos son La Boca ($ 31.254), Liniers ($ 29.471) y, por último, Lugano ($ 20.318).

.

"Hay un incremento muy fuerte de los precios de los alquileres en función de un mercado dispuesto a debilitar la ley, y que finalmente el modo de acceso a la vivienda sea el que ellos plantean y nunca el que decida democraticamente el Congreso Nacional", señaló a este diario el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, para luego aclarar que "los aumentos de los precios no podrán sostenerse en el tiempo y creo que en el transcurso de los proximos meses veremos cómo se acomodan los valores en función de la ley de alquileres que, con una inflación interanual de 42.6% el índice de alquiler está en el 35%".

"El mercado ha llenado de miedo a los propietarios, e impulsan una campaña de aumentos para que los inquilinos nos resignemos, no peleemos más por alquilar de forma justa, y sean ellos los que decidan los precios y no el Estado", continuó y concluyó: "Creo que el gobierno debería tener la misma actitud que tiene con otros sectores de la economía. Más control, mesas donde participen todos los sectores afectados, y se generen consensos de un tema tan central como el acceso a la vivienda en alquiler que involucra a casi 3 millones de hogares".

.

Por su parte, Héctor D´Odorico, vinculado a los negocios inmobiliarios, expresó: "Yo entiendo que el inquilino intente pagar menos porque su salario se ve cada vez más degradado, pero lo que muchas veces no se dan cuenta es que el locador no puede subsidiar al inquilino como hace el Estado para que no se le suban los valores locativos. Sobre todo porque es un privado".

¿Qué pasa con las ventas?

En relación a las ventas, los valores de las unidades en venta demuestran una baja del 1,1% durante el último mes y acumulan un descenso del 2,5% en lo que va del año.

"Están paralizadas desde la ultima etapa de Maurio Macri como presidente y nunca más se levantó", dijo al respecto D´Odorico, quien agregó: "La caída es del 70% si comparamos lo que se escrituró en 2018 con lo que se escrituró en 2020. ¿Qué ocurrió? La pandemia y el dólar. En ese momento estaba a menos de $20 y hoy cotiza cerca de los $150".