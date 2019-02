La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este lunes que se vuelva a detener al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa por la venta de la imprenta Ciccone, por la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión.



El máximo tribunal penal decidió revocarle a Boudou el beneficio de la excarcelación al hacer lugar a una apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF).



Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani le ordenaron al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que juzgó el caso Ciccone, que vuelva a detener a poner al ex funcionario en prisión preventiva aunque su condena no está firme.



Boudou fue condenado en agosto pasado a cinco años y 10 meses de prisión, acusado de haberse quedado con la firma Ciccone a través de testaferros, fallo fue apelado por su defensa y que no está firme.



La condena de Boudou se emitió el 7 de agosto pasado, cuando el ex vicepresidente quedó detenido porque el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 entendía que su libertad podía afectar el desarrollo del caso conocido como Ciccone II.



En diciembre pasado, tras los procesamientos sin prisión preventiva dictados en la segunda causa vinculada con Ciccone, los abogados de Boudou volvieron a reclamar su libertad por entender que los supuestos riesgos se habían extinguido, y el TOF 4 , que había modificado su composición por el reemplazo de uno de sus miembros, se la concedió.