Por Francisco Martirena Auber

@martirena74

Luego del almuerzo que este domingo compartieron en el Palacio San Martín, junto a varios ministros del gabinete, el canciller Jorge Faurie y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, coincidieron en profundizar el aislamiento político de Venezuela, mientras el funcionario de la administración de Donald Trump admitió que se estudian sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro.

Durante una conferencia de prensa, Faurie y Tillerson expresaron que Venezuela debe restablecer el orden institucional en forma urgente. "No reconocemos la asamblea constituyente (convocada por el gobierno venezolano), y estamos pendientes de los presos políticos que no pueden participar. Adherimos a todos los mecanismos a nivel regional que permitan no aceptar las decisiones del gobierno de Maduro. ¿Sanciones? Estamos siempre en la idea de que las sanciones no pueden afectar al pueblo venezolano", manifestó Faurie.

Por su parte, Tillerson añadió que "analizamos mecanismos conjuntos para exigir que Venezuela cumpla con la carta democrática de la OEA (Organización de Estados Americanos), ya que los venezolanos merecen otro gobierno que respete las libertades individuales. No hacer nada es dejar que el pueblo venezolano siga sufriendo".

En este sentido, reconoció que se estudian sanciones económicas a Venezuela como la posibilidad de prohibir la compra de petróleo o insumos derivados "considerando que nuestro desacuerdo es con el gobierno de Venezuela y no con su pueblo". Asimismo, Faurie aseveró: "Estamos haciendo un monitoreo preciso de cómo se pueden tomar medidas para evitar el financiamiento directo o indirecto del gobierno de Venezuela".

Biodiésel argentino

El punto más álgido del encuentro fue cuando se abordó el tema del freno al ingreso de biodiésel argentino al mercado de los Estados Unidos. Faurie remarcó el acuerdo en seguir trabajando en forma conjunta para alcanzar una solución, sin tener que llegar a una instancia de litigio ante la Organización Mundial del Comercio.

"Es un tema de inquietud que la Argentina quiere resolver pero vemos que hay buena predisposición y buen diálogo de Estados Unidos para llegar a un acuerdo que permita resolver el problema", dijo Faurie. Además de la presencia del canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos almorzó un asado con malbec, con los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Francisco Cabrera (Producción), Nicolás Dujovne (Hacienda), Oscar Aguad (Defensa), Miguel Etchevehere (Agroindustria) y José Aranguren (Energía).