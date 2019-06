El reelecto gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, confirmó esta noche su triunfo "por una diferencia de entre 8 y 10 puntos" para un nuevo mandato al frente de la provincia; destacó que el peronismo también "ganó en Comodoro Rivadavia y toda la zona sur" y afirmó que la victoria fue por "esfuerzo, sacrificio, legitimidad y honestidad".



"Esto se debe al esfuerzo y sacrificio, legitimidad y honestidad no solo de un gobernador sino de todo el equipo", expresó el mandatario en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.



Arcioni dijo que "se acaba de ratificar el triunfo y el compromiso de defender a la provincia".



Asimismo, resaltó la presencia del referente del FR al afirmar: "Quiero destacar a un amigo de la vida, Sergio Massa, que así como me acompañó en momentos difíciles, también ahora. Gracias Sergio".



"Este es un proyecto inclusivo, optimista y de esperanza", aseguró, y afirmó que seguirá "defendiendo los intereses de los chubutenses".



Horas antes, cuando fue a votar, Arcioni había dicho que Massa "es un amigo" pero que en la provincia "no se definen por lo nacional".



"Massa es un amigo, pero nosotros no nos definimos por lo nacional, son cosas que pasan a mucha distancia de nuestras decisiones y nosotros estamos para defender a nuestra provincia", dijo Arcioni a la prensa al votar, cerca del mediodía, en la escuela provincial 1, ubicada en pleno centro de Comodoro Rivadavia.



Ante la insistencia de la prensa local sobre su alineamiento, dijo que es parte de "un partido provincial" y que "las definiciones se darán más adelante", en línea "con lo que decida la mesa de conducción".



"Ahora estamos concentrados en la provincia y cuando llegue el momento tomaremos una postura", resumió el gobernador, quien fue el candidato individualmente más votado en las PASO del 7 de abril.



Consultado por el posible acercamiento de Massa con el kirchnerismo, Arcioni volvió a tomar distancia indicando que "son cosas de ellos" y no propias.



"Nosotros tenemos que abocarnos a lo que pasa acá y ese parece ser el camino porque por algo en todas las provincias, al menos las patagónicas, se vienen ratificando a los oficialismos", dijo.



Arcioni defendió su gestión de gobierno, a la que accedió tras el fallecimiento de su antecesor, Mario Das Neves, indicando que desde que se hizo cargo de la provincia "no se endeudó en un solo centavo" y "honra" los compromisos financieros.