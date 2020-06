En relación a las denuncias de espionaje sobre políticos, dirigentes y periodistas, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) durante el gobierno anterior e imputado en la causa, Gustavo Arribas, negó "terminantemente haber cometido delito alguno" en el tiempo que estuvo a cargo del organismo.

A través de un escrito dirigido al juez federal de la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, Arribas se desligó de participar "formal o informalmente" sobre "la interferencia indebida de comunicaciones o correos electrónicos de ninguna especie". En este sentido, el ex director general de la AFI entre el año 2015 y el 2019 apuntó contra la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, sobre quien enfatizó que "son graves" los hechos contenidos en la denuncia, en tanto que pidió que se continúe con la investigación "en aras de que se llegue al descubrimiento de la verdad".

Arribas remarcó haber "respetado y cumplido siempre los lineamientos establecidos en la ley 25.520, de Inteligencia Nacional", en tanto que seleccionó como perito de parte a Gustavo Presman para intervenir sobre una pericia dispuesta al disco rígido que originó la denuncia, mientras que el escrito enviado al juez en su defensa fue presentado con el patrocinio de sus abogados, Alejandro Pérez Chada y Andrés Coronato.

La investigación fue abierta tras la denuncia de Caamaño por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien imputó al ex presidente Mauricio Macri, a Arribas, a la ex número dos de la AFI Silvia Majdalani, al ex jefe de gabinete de ese organismo Darío Biorci, y a dos agentes cuya identidad se mantiene bajo reserva, por lo que fueron identificados como agentes "A y B".

Caamaño señaló al respecto que durante las tareas de relevamiento de la AFI encontró un disco rígido en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales, entre otros.