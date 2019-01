El cambio de gobierno en Brasil trajo mayor sintonía, después de apenas una reunión, entre el presidente Mauricio Macri y su par de ese país, Jair Bolsonaro. Ahora, un informe asegura que la balanza comercial con el gigante sudamericano podría volver al equilibrio, es decir a una situación de igualdad entre lo que se vende y lo que se compra, algo que no sucede desde 2014.

Esa paridad es clave para mejorar la fortaleza de la economía argentina, ya que cerraría un inmenso déficit comercial, que llegó a ser récord en 2017 y se redujo a la mitad el año pasado. Los analistas estiman que las ventas a Brasil crecerían cerca de 10% interanual en 2019, orillando u$s 12.200 millones, a la par que las importaciones desde ese origen retrocederían un15%.

Para Ecolatina, tras cinco años de caída o virtual estancamiento económico, 2019 sería el primer año en que el PBI del gigante sudamericano crecería de manera sostenida, trepando alrededor del 3% según el relevamiento que realiza periódicamente su Banco Central.

¿Freno a la caída?

En los últimos años, las exportaciones argentinas de bienes cayeron de manera sistemática. El valor enviado al exterior pasó de u$s 83.000 millones en 2011 a menos de u$s 60.000 millones en 2017 (-30%), producto de una contracción tanto en precios (-19%) como en cantidades (-13%).

Comparando entre los envíos al Mercosur y al resto del mundo, resultado de la recesión que atravesó la economía brasileña, la caída fue sensiblemente mayor hacia dentro del bloque regional que hacia afuera: mientras que las primeras se desplomaron un 40%, al pasar de casi u$s 21.000 millones en 2011 a menos de u$s 12.000 millones en 2017, las segundas se redujeron de u$s 62.000 millones a u$s 47.000 millones en igual período (-25%).

Pese a la notable contracción, las ventas a la región continúan representando un quinto de nuestros envíos al exterior (en 2011 implicaban un cuarto), de modo que, para Ecolatina, "no es posible estimular la inserción comercial argentina sin considerar su centralidad".

Preocupación

Si bien el informe evalúa en forma positiva la relación económica que tendrían Macri y Bolsonaro, también se destaca la preocupación por una de las medidas que el nuevo presidente de Brasil busca impulsar: la flexibilización del Mercosur. Principalmente, el informe señala que la quita de aranceles que facilitan el intercambio entre los paises miembro y dificultan el acceso de productos de paises que no forman parte del bloque podrían complicar las ventas argentinas a ese destino clave: "Podemos afirmar que, pese a la magra performance del bloque en los últimos años, y especialmente de Brasil, la flexibilización inmediata del Mercosur no sería una buena noticia para nuestro país en un contexto de demanda interna anémica y cuando la competitividad precio de la economía local se encuentra en su nivel más alto de los últimos años", señala el informe.

Este domingo se conoció la noticia de que el grupo Pampa Energía decidió cerrar la planta de producción de etileno en Santa Fe por la "caída de las exportaciones a Brasil". La empresa argumentó: "A pesar de los esfuerzos en los últimos 15 años, invirtiendo en comprar o expandir unidades, mantener adecuadamente las plantas y optimizar sus costos, desde 2014 las ventas y los resultados fueron empeorando, hasta que el año pasado se transformó en el peor de la serie histórica".