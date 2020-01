El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el ex presidente Mauricio Macri "hace macanas y travesuras" para después culpar a "otro o no hacerse cargo", actitud que compartó con el famoso personaje de la serie estadounidense Bart Simpson.

A minutos de finalizar la conferencia de prensa que brindó el Ministro en Casa Rosada, junto la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, sobre el lanzamiento de la moratoria para Pymes y Monotributistas, Kulfas fue consultado sobre la designación de Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Sin embargo, el Ministro lo criticó primero por las advertencias que el ex presidente dio a su Gabinete durante su gestión y que reveló en un encuentro con dirigentes del PRO: "Yo siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco los mercados, los mercados un día no te dan más plata y nos vamos a ir la mierda. No, tranquilo, hay que seguir me decían", afirmó Macri.

.

"Fue llamativo escuchar a Macri cómo alertaba a sus funcionarios sobre tomar deuda en exceso, eso me recordó un poco a Bart Simpson, que hace macanas, travesuras y luego la culpa fue de otro o no se hace cargo", comparó Kulfas.

Y consideró: "No quisiera ser irrespetuoso con esa comparación pero amerita una reflexión más profunda sobre el grado de responsabilidad de quienes conducen los destinos del país".