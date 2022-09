La mañana de este viernes se vio convulsionada no solo por la repercusión que tuvo el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de las manifestaciones de apoyo o el acto que se llevará a cabo en Plaza de Mayo, sino que también el punto de interés estuvo en los Tribunales de Comodoro Py, donde varias personas se acercaron a declarar ante la justicia por los hechos.

Además de los policías que estuvieron en el operativo del jueves por la noche en el barrio de Recoleta, también estuvo presente la figura de un joven llamado Javier, quien fue la persona que estuvo cerca de Cristina en el momento del episodio y ayudó a detener al atacante brasileño.

En los pasillos de Comodoro Py, el joven se acercó a los medios presentes y sostuvo que "en verdad no le entregué el libro a Cristina, yo estaba siendo parte del cordón, estaba agarrado a dos personas y cuando Cristina viene hacia mí, que le amago, ella me acaricia y veo por la altura arriba de mi hombro que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no qué tipo de arma ni nada de eso, retrocede, me doy vuelta y lo agarro".

Javier agregó que "no se escucha nada, pero gatilla y para mí fueron dos veces. No sé si Cristina se dio cuenta por qué justo miro para el costado, veo eso que se asoma y ahí sigo con la situación. En ese momento, lo agarro y ahí otra gente que está atrás mío también, había varias en la vereda y lo agarramos".

El joven continuó relatando que "parte de los organizadores se la llevan al ver el arma caída, y uno de los hombres pisó el arma y la tiene a resguardo ahí, y otros muchachos de la organización se lo llevan y lo entregan a la policía".

Cabe destacar, que el sospechoso del intento de asesinato, Fernando André Sabag Montiel (35 y de ciudadanía brasileña), tenía en su poder una pistola Bersa calibre 32 con cinco balas en su cargador, y que este viernes también enfrentará a la justicia para dar su testimonio.